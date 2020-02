Skisprung-Staatsmeister aus Wien

Premiere. Nach dem Sieg im Austria Cup ist Louis Obersteiner, das 15-jährige Juwel der Wiener Stadtadler, in seiner Altersklasse auch landesweit der Beste. Eine Spurensuche.

Wien. Österreichs neuester Meister im Skispringen kommt – aus Wien. Nachdem Louis Obersteiner vor zwei Wochen als erster Wiener schon den Gesamtsieg im Austria Cup für Nachwuchsspringer fixiert hatte, war der 15-Jährige am Wochenende bei den Meisterschaften in Eisenerz erneut der Beste. Es klingt fast wie ein Märchen, ist jedoch traumhafte Realität: Ein Teenager aus Wien-Donaustadt ist Österreichs bester Skispringer in seiner Altersklasse.

Es war die Premiere der Jugend-I-Klasse, die den Übergang von Jugend- in die Schülerklasse erleichtern soll. Mit 98 Metern im ersten Durchgang und 98,5 Metern im zweiten setzte sich Obersteiner, dem Beobachter ein „extremes Fluggefühl“ attestieren, durch. Wie aber kommt ein Wiener denn zum Skispringen? Er war sieben Jahre alt, als er den ersten Satz von einer 15-Meter-Schanze wagte. Eltern und Bruder waren längst begeistert vom Schulprojekt „Superadler“, für den Youngster wurde es dann zum maximalen Antrieb.

„Er ist eine Düsn“, erzählt Bernhard Wadask, der sportliche Leiter der Stadtadler und erinnert sich, dass man schon bei der Kinder-Tournee um Anlaufverkürzungen ansuchen musste, weil Obersteiner Absprung und Flugphase derart beherrschte, „allen anderen weit davonhupfte“.

Keine Schanze in Wien

Der Titel kann beste Werbung für den Klub und zugleich das Zukunftsversprechen für Obersteiner sein, der schon im Alpencup mitsprang und letztendlich im ÖSV-Horst landen wolle. Es bleibt abzuwarten, wie sich sein Körper entwickelt, ob er die Aufstiege in die nächsten Alterskategorien schafft. Er feilt bereits an seiner Technik und Ausbildung in der Elite-Skispringerschule Saalfelden.

Die Stadtadler, 2005 von Christian Moser (1994 Team-Bronze in Lillehammer) gegründet, sind über 100 Mitglieder, drei Trainer und 25 Aktive stark. Bei Schnuppertagen auf der Hohen Wand wird laufend nach Talenten Ausschau gehalten. Für den Klub ist das Springen ein Ganzjahressport. Ob auf Schnee oder Matten, geübt wird in Mürzzuschlag, Eisenerz, Hinzenbach oder Höhnhart. Konditionstrainings heben in einer Turnhalle in Leopoldstadt ab.

Die Vision der Wiener Schanze lebe, so Wadsak. Toll wäre das, für Sieger der Kinder-Vierschanzentournee, den Staatsmeister. Man suche nach geeigneten Orten für ein, zwei Bakken, brauche aber noch Zuspruch der Politik und Geldgeber. Den Telemark setzen die Kinder selbst. (fin/kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2020)