Dominic Thiem: Die Jagd auf Roger Federer

Tennis. Schon bei seinem nächsten Turnier könnte der Niederösterreicher ein neues Karrierehoch erreichen.

Melbourne. Gleich nach seiner Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat wird Dominic Thiem heute Mittag Rede und Antwort stehen. Dann will der Australian-Open-Finalist ein paar Tage in der Heimat verbringen, ehe er nächste Woche in Südamerika in die Sandplatzsaison startet. Läuft diese für den 26-Jährigen erfolgreich, wird er Ende Februar Roger Federer von Platz drei der Weltrangliste verdrängt haben – es wäre ein neues Karrierehoch.

Aktuell liegt der Schweizer Altstar nur noch 85 Punkte voran. Gewinnt Thiem also bereits das 250er-Turnier in Buenos Aires (ab 10. Februar), wäre er die neue Nummer drei der Welt. Im Gegensatz zum Halbfinale in Buenos Aires hat Thiem in der Woche darauf beim 500er-Event in Rio de Janeiro (ab 17. Februar) überhaupt keine Punkte zu verteidigen, spätestens dann wäre die Chance, Federer abzufangen, groß wie nie. Der 38-Jährige hat Ende Februar seinen Turniersieg in Dubai zu verteidigen, 500 Punkte stehen für ihn auf dem Spiel. Genannt hat für das Hartplatzturnier auch Australian-Open-Sieger Novak Djoković.

Wolfgang Thiem über Muster

Indes hat sich auch Wolfgang Thiem über den jüngsten Erfolgslauf seines Sohnes und das zweiwöchige Kurzzeit-Engagement von Thomas Muster geäußert. „Für mich ist das Wichtigste, dass der Coach versteht, was der Spieler braucht, und nicht, dass der Coach eine Kopie von sich selbst machen will“, meinte Wolfgang Thiem. „Dominic braucht jemanden, der ihm freien Raum gibt, damit er sein Spiel entwickeln kann. Er braucht Tipps, aber nur kleine Hinweise. Aber wenn man jemand hat, der zu viel sagt, der zu sehr drinnen ist, funktioniert es nicht.“ (red.)

