Heller: „Ich möchte eine Orgie an Schönheit“

(c) Staatsoper Berlin/Ruth Walz

Xenia Hausner stattet das Schlafzimmer der Marschallin ganz nach der Japan-Mode der Ringstraßen-Epoche aus: Probenfoto aus der Berliner Staatsoper unter den Linden , wo am Sonntag Premiere ist.

André Heller versucht sich in Berlin an Richard Strauss' „Rosenkavalier“. Der „Presse“ erzählt er, wie er sich eine adäquate Umsetzung der Oper denkt. Den Textdichter Hugo von Hofmannsthal zählt er zu seinen „Heiligen“.

Keine Angst, aus mir wird jetzt bestimmt kein Opernregisseur“: So beginnt André Heller, sozusagen „Opernregisseur für einen Tag“, das Gespräch. Nicht das Regieführen, aber der „Rosenkavalier“ reizt ihn, eine Oper, deren Text von Hugo von Hofmannsthal stammt: „Ja, ich hab ihn immer wieder als einen meiner Heiligen bezeichnet. Am Anfang stehen bei mir ja immer die Geschichten von meiner Großmutter. Sie hat mir Hofmannsthal vorgelesen, ,Terzinen über Vergänglichkeit‘. Ich hab gar nicht immer verstanden, was der da sagt. Aber der Ton hat mir eine Art von Geborgenheit vermittelt.“