Coronavirus: Zahl der bekannten Fälle in Deutschland steigt auf zwölf

Bei dem neuen Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter eines Zulieferbetriebs in Bayern.

In Deutschland gibt es zwölf Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist. In Bayern haben sich inzwischen zehn Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Bei dem neuen Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Stockdorf bei München, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montagabend in München unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte.

Auch Kinder infiziert

Der Mann wurde in die München Klinik Schwabing gebracht. Kurz zuvor hatte das Ministerium die Infizierung eines zweiten Kindes im Freistaat bekanntgegeben. Alle betroffenen Personen seien in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Damit ist der Erreger bei acht Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto nachgewiesen worden. Dazu kommen die beiden Kinder eines Mitarbeiters. Der Firmensitz bleibt wegen der neuartigen Lungenkrankheit bis mindestens zum 11. Februar geschlossen.

Zwei der deutschlandweit betroffenen Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Samstag mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren. In China erkrankten nach aktuellen Behördenangaben mehr als 17.000 Menschen, 361 starben.

