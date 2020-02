Krankenhaus Nord verzichtet auf Kreuze

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Man wolle mit religiösen Symbolen im Zimmer nicht andere Konfessionen diskriminieren, erklärt der Pflegedirektor.

Krankenhaus und Kreuz, das gehört in Österreich vielfach noch zusammen. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) hat sich jedoch schon in der Planungsphase des Krankenhauses Nord - Klinik Floridsdorf dagegen entschieden. „Grund hierfür ist jener, dass sonst nur vielleicht ein religiöses Symbol in den Zimmern ist, und das auch andere Konfessionen diskriminieren könnte“, erklärt Pflegedirektor Jochen Haidvogel im Gespräch mit „Wien heute“.

Nur sehr selten würden Patienten irgendwelche religiösen Symbole in den Zimmern vermissen, so der Pflegedirektor weiter. Seine Religion ausüben kann man im Krankenhaus Nord in einer christlichen Kapelle, einer Moschee und einem jüdischen Gebetsraum. Zudem kommen Seelsorger auf Wunsch auch zu den Patienten ins Zimmer.

Wie sieht das in anderen Spitälern aus? Im AKH hängen einfache Kreuze in jedem Zimmer. Zudem gibt es Gebetsräume für andere Konfessionen im größten Krankenhaus des Landes. Beschwerden gab es keine, so AKH-Sprecherin Karin Fehringer.

Mehr als nur ein religiöses Symbol

Naturgemäß hängen auch in den Wiener Ordensspitälern Kreuze, was hier aber auch für die medizinische Betreuung stehe, so Klaus Rieger vom Orthopädischen Spital Speising. "Das eine ist das religiöse Zeichen, das andere, was wir damit verbinden: nämlich der gute Umgang, die gute Behandlung, Therapie und medizinische Versorgung von Menschen“.

Die Erzdiözese Wien findet die Entscheidung der KAV, im Krankenhaus Nord keine Kreuze aufzuhängen, bedauerlich. In einer schriftlichen Stellungnahme an "Wien heute" meint Michael Prüller, der Sprecher der Erzdiözese: „Natürlich finden wir es schade, denn wir sehen im Kreuz nicht nur das Symbol des Christentums, sondern auch ein Zeichen dafür, dass aus Leid Heil entstehen kann und dass Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben."

>> Artikel auf orf.at

(Red.)