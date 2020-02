Rene Benko schlägt erneut zu - dieses Mal in der Schweiz

Der Einzelhandelsriese Migros verkauft die Warenhauskette Globus an Benkos Signa und die thailändische Central Group.

Die thailändische Central Group kauft gemeinsam mit der Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko die Schweizer Warenhauskette Globus und verschiedene Immobilien zu gleichen Teilen, wie das Unternehmen aus Bangkok am Dienstag erklärte. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Milliarde Franken (937 Mio. Euro).

Der Schweizer Einzelhandelsriese Migros treibt den angekündigten Umbau mit dem Verkauf von Globus voran. Für Globus, die Dekorationswaren-Firma Depot, den Möbelhändler Interio und den Elektrorad-Händler m-way gebe es bessere Eigentümer als die vor allem im Lebensmittelgeschäft starke Migros, hatte es im Herbst geheißen, als Migros Globus zum Verkauf anbot.

Tiefrote Zahlen

Globus hat insgesamt 48 Standorte in der Schweiz. Die Gruppe hat laut "Tages-Anzeiger" zuletzt tiefrote Zahlen geschrieben. Die Restrukturierung und der Umbau dürften weitere Beträge in dreistelliger Millionenhöhe verschlingen, so das Blatt.

Es sei zu erwarten, dass die Globus-Warenhäuser in Städten wie Zürich, Basel und St. Gallen in Luxuswarenhäuser nach dem Vorbild der deutschen KaDeWe-Gruppe oder in eine Mischform umgewandelt würden. Die Signa Holding von Benko hat die deutschen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof übernommen und fusioniert.

(APA/Reuters)