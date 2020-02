Patti-Smith-Gitarrist Ivan Král gestorben

Der geborene Tscheche Ivan Král hatte sich in den 1970er Jahren New Yorker Underground etabliert. Nun starb der "schüchterne Rocker" mit 71 Jahren.

Seine rumplige Bassgitarre prägte die klassischen Alben von Patti Smith: Ivan Král, geboren 1948 in Prag, 1966 in die USA geflüchtet, hatte sich im New Yorker Underground etabliert. Auch Blondie und Iggy Pop schätzten das Spiel dieses dünnen, strubbligen, schüchternen Bassisten. Nach Ende des Kommunismus kehrte Král immer wieder in seine Heimat zurück, förderte die junge Prager Szene.

Geboren wurde Kral am 12. Mai 1948 in Prag. Schon als Teenager beherrschte er mehrere Instrumente. Mit seinen Eltern - sein Vater war Übersetzer bei den Vereinten Nationen - ging er 1966 in die USA, wo die Familie nach dem Sowjeteinmarsch in die CSSR vom August 1968 dauerhaft blieb. In den 1970er Jahren tauchte Kral in die New Yorker Punkszene ein. Später komponierte er Filmmusik und gründete mit der Band Native ein eigenes Trio.

2003 spielte er beim Abschied von Präsident Václav Havel: "Ein ehemaliger Exilant spielt auf Tschechiens führender Bühne für einen ehemaligen Häftling: kein schlechtes Happy End", sagte er trocken. Nun ist Ivan Král 71-jährig an Krebs gestorben.

Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek würdigte den Verstorbenen bei Twitter als einen "schüchternen Rocker", der immer bereit war zu helfen, und "wirklich feinen Kerl".

(APA/dpa/Red.)