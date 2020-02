Alle vier Jahre wieder: Wenn alle Auge auf Iowa gerichtet sind

US-Vorwahlen: Iowa ist das erste Sieb, und wir sind uns der Bedeutung dieser ersten Auslese sehr wohl bewusst.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare"

Die Vorwahlen zu den 2020 US Praesidentschaftswahlen beginnen am 3. Februar im Bundesstaat Iowa. Besonders bei den Demokraten gibt es ein großes Feld an Kandidaten, unter anderen Joe Biden, die US Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, und Pete Buttigieg. Diese Kandidaten (wie auch die vielen anderen die hier nicht erwaehnt sind oder die schon früher ihre Ambitionen aufgegeben haben) besuchen unseren Bundesstaat schon seit gut einem Jahr. Jeder der Kandidaten ist sich bewusst, dass ein gutes Abschneiden in Iowa für die anderen Vorwahlen sehr wichtig ist. Schlechtes Abschneiden in Iowa bedeutet oft schon das Aus.

Iowa ist das erste Sieb, und wir sind uns der Bedeutung dieser ersten Auslese sehr wohl bewusst. Und wir haben ja genügend Gelegenheit, die Kandidaten gut kennen zu lernen. Iowa City, die Universitätsstadt in der ich lebe, wurde von Kandidaten wie Bernie Sanders, Elizabeth Warren, und Joe Biden oft besucht, und es gab ausreichend Möglichkeiten, sie zu hören und mit ihnen in relativ kleinem Kreis zu diskutieren. Außerdem wurden wir mit TV-Reklamen und Werbeprospekten "überschuettet", und von gutmeinenden Unterstützern und Umfragen förmlich "verfolgt". Durchaus schmeichelhaft, obwohl wir wissen, dass nächste Woche keiner mehr an unserer Meinung interessiert ist. Eigentlich sind wir froh, dass in einigen Tagen der Tross der Politiker und die Fernsehanstalten wieder weg sind, und sie dann wie Heuschrecken einen anderen Staat überfallen. Nächste Stationen sind New Hampshire und Nevada.

Wir in Iowa sind politisch recht gut informiert. Wir sind uns auch bewusst, dass diese erste Vorwahl unserem Staat wirtschaftliche Vorteile bringt. Wir wissen jedoch, dass Iowa für die ganze USA nicht gerade repräsentativ ist. Unser Staat ist eher ländlich und von der Agrarwirtschaft geprägt, mit relativ wenig Minderheiten. Es ist wie wenn die Südsteiermark Vorreiter für eine österreichweite Wahl wäre. Übrigens, die Südsteiermark wie auch Iowa sind beide wunderschöne Gebiete und für einen Besuch immer empfehlenswert.

Wer ist „viable"?

Die Iowa Vorwahlen sind eine ganz besondere Wahl. Sie sind ein Caucus. Leute versammeln sich in einer Schule, einem Gemeindeamt, einer Kirche, oder wie bei uns in Iowa City einem Auditorium der Universität. Zuerst wird bestimmt, welcher der Kandidaten auf mehr als 15 Prozent Zustimmung kommt, also "viable" (politisch überlebensfähig) ist.

Die Leute teilen sich nach Präferenzen auf: Die Sanders Anhänger gehen einfach in ein Eck des Auditoriums, die Warren Leute in ein anderes, die Biden Anhänger in einen anderen Lehrsaal. Kandidaten, die in der ersten Abstimmung nicht die erforderlichen 15 Prozent der Stimmen bekommen, können sich in der zweiten Stufe dieses Verfahrens einem anderen Kandidaten anschließen. Es gibt offene Debatten über die Eigenschaften der Kandidaten und mehr oder weniger gelungene Versuche, die Leute ins jeweils eigene Lager zu ziehen. Alle Zuwendungen finden völlig öffentlich statt. Jeder weiß, wer welchen Kandidaten bevorzugt. Alles in allem lauft so ein Caucus sehr routiniert und ruhig ab.

Nach ca. zwei Stunden steht dann fest, für wen die Wahlmänner bei den Bezirks- und Bundesstaatsparteitagen dann stimmen werden. Beschlossen werden nebenbei auch Resolutionen über verschieden Themen die den Teilnehmer am Herzen liegen. Ich nehme an, dass es Resolutionen über den Abzug der Truppen aus Krisenländern, die Reform des Gesundheitssystems, und die moralische Mängel unseres derzeitigen Präsidenten geben wird.

Johannes Ledolter ist seit 1978 Statistik Professor an der Universität Iowa. Von 1997 bis 2015 war er Universitätsprofessor an der WU Wien.