Süßwarenmesse überrascht mit Marihuana-Chips und Sauerkraut-Zuckerl

(c) imago images/Future Image (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Donuts auf der Internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln.

Die Kölner Süßwarenmesse präsentiert so einige neue Produkte für das Süßwarenregal der Supermärkte. Und sie zeigt auch: gesunde und nachhaltige Snacks werden immer wichtiger.

Roher Keksteig zum Naschen, Marihuana-Chips oder in Schokolade gehüllte Grillen. Auf der Internationalen Süßwarenmesse, die gerade in Köln stattfindet, stellen 1750 Anbieter aus 76 Ländern neben altbewährten auch wieder jede Menge innovative und ausgefallene Produkte vor. Ein Überblick über Trends und Leckereien, die vielleicht auch bald den Weg in die österreichischen Supermärkte finden werden.

Ausgefallen

Rote-Rüben-Kakao, Doppelkekse mit Lakritz-Füllung, Chips aus klebrigem Reis in Wassermelonensaft oder roher Keksteig zum Naschen. Messe-Besucher kommen, was die Palette an diversen Geschmacksrichtungen und innovativen Produkten betrifft, wohl alle auf ihre Kosten.

Es locken Marihuana-Chips (bestehend aus Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz, Paprika, Rohrzucker, Tomatenpulver, Chilli, Basilikum, Oregano, Petersilie, Hanfmehl, Hefeextrakt, Hopfen, Zitronengras) oder Wasserlilien-Samen als neues Superfood, verarbeitet in Schokoladenpralinen mit Himbeergeschmack. Zuckerl mit Sauerkraut-, Senf- oder Biergeschmack sollen Erinnerungen an Deutschland verschenkbar machen.

Auffallend ist die große Auswahl an Insekten-Snacks. „Unsere Grillen werden in Belgien biologisch gezüchtet und mit nachhaltigen Supermarkt-Überschüssen wie Bio-Obst und -Gemüse gefüttert“, wirbt etwa das Berliner Start-up Insnack. Die Grillen gibt es zum Beispiel in Riegeln mit Matcha-, Sesam- oder Kaffeegeschmack verpackt.

Proteinreich

Anbieter wie Insnack betonen, dass Insektenmehl eine umweltfreundliche Eiweißquelle ist. Und so gibt es auf der Messe neben gerösteten Grillen im Mexiko-Stil auch welche in weißer Schokolade, mit Ameisen angereicherte grüne Schokolade oder Heuschrecken in Schokoladebällchen.

Generell sind proteinhaltige Produkte gefragt. Immer öfter werden pflanzliche Proteine wie Linsen, Bohnen und Erbsen zu Snacks verarbeitet. Sie werden für Müsliriegeln mit Nüssen und Hanfzusätzen verarbeitet oder dienen als Grundlage für Chips oder andere pikante Leckerbissen.

Linsen als wichtiger Lieferant für pflanzliche Proteine und weitere Nährstoffe. (c) Koelnmesse GmbH

Gesund und nachhaltig

Gesund und natürlich. Kunden scheinen sich immer mehr damit auseinanderzusetzen, was sie konsumieren. Deshalb kommt das Angebot diesem Wunsch entgegen und enthält immer mehr Produkte aus natürlichen und hochwertigen Zutaten. Ein paar Beispiele? Ein Aufstrich aus Johannisbrot und Mandeln, eine Schokoladenpizza aus Früchten oder aus Baumfasern hergestellte Kaugummis ohne Zucker, Plastik und Geschmacksverstärker.

Eine natürliche Kombination aus echten Früchten, Kaffee und Schokolade - im Pizzaformat. (c) Koelnmesse GmbH

Darüber hinaus ist ein Trend in Richtung Nachhaltigkeit immer stärker erkennbar. Dies schließt die Etiketten „bio“ „vegan“ oder „ökologisch“ oft mit ein. Aber auch viele Kriterien in der Produktion. Bei Schokolade wird so fair hergestellter Kakao bevorzugt, bei Brotaufstrichen solcher ohne Palmöl.

Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Verpackung, weshalb Hersteller von Süßigkeiten dafür immer öfter auf kompostierbare Verpackungen oder auf solche aus Papier oder Gras zurückgreifen.

Die Internationale Süßwarenmesse findet seit 1971 jedes Jahr Ende Febrar/Anfang Jänner in Köln statt. Heuer feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum.

(bsch)