Tiergarten und mehrere Parks wegen Sturms geschlossen

Der Schönbrunner Zoo, der Schlosspark und mehrere Wiener Parkanlagen sind wegen des starken Sturms bis auf Weiteres gesperrt.

Wegen der starken Stürme, die im Lauf des Dienstags noch stärker werden dürften sind in Wien der Schönbrunner Schlosspark und damit auch der Tiergarten geschlossen.

„Aus Sicherheitsgründen ist der Tiergarten Schönbrunn am Dienstag Aufgrund der heutigen Wetterwarnung mit starken Sturmböen bleibt der Schönbrunner Schlosspark heute Dienstag bis auf weiteres gesperrt. Aus diesem Grund ist auch der Tiergarten Schönbrunn geschlossen“, schreibt der Zoo auf seiner Homepage. Sobald die Sperre aufgehoben werden kann, werde man darüber „umgehend informieren“.

Die Sperre bleibe aufrecht, bis die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Entwarnung gebe. Dann fänden Begehungen in den betroffenen Arealen statt, im Zuge derer der Baumbestand kontrolliert werde. Ist alles okay, werden die Erholungsflächen wieder zugänglich gemacht. "Wir hoffen, dass wir das in den Nachmittagsstunden hinbringen werden", sagte der Sprecher.

Schloss Schönbrunn ist offen

Obwohl auch der Schlosspark in Schönbrunn betroffen ist, bleibt das Schloss selbst zugänglich, wie eine Sprecherin betonte.

Neben dem Schönbrunner Schlosspark haben die Bundesgärten auch den Augarten, den Burggarten, den Volksgarten und das Grünareal im Schloss Belvedere gesperrt, sagte ein Sprecher Etwas anders als bei den vom Bund verwalteten Parks sieht die Situation bei den städtischen Parkanlagen aus. Diese könne man nicht abschließen, da sie in der Regel nicht eingezäunt und damit nicht versperrbar seien, sagte ein Sprecher des Stadtgartenamts. Allerdings befänden sich das ganze Jahr über Hinweistafeln vor den Eingängen, die vor Betreten bei Sturm warnen würden.

Auch der Wiener Eistraum bleibt zu

Er empfahl den Wienern aber generell, sich derzeit nicht in der Nähe von Bäumen aufzuhalten. Das gelte etwa auch für den Prater oder Alleen. Gleichzeitig betonte der Sprecher, dass die städtischen Bäume stets intensiv gepflegt und insofern auch höheren Sturmböen trotzen würden. Nicht zuletzt aus den Erfahrungen vergangener Stürme geht das Stadtgartenamt auch diesmal von so gut wie keinen Schäden aus.

Auch der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz bleibt wie berichtet am Dienstag tagsüber aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ab einer Windstärke von 75 km/h muss Wiens größter Eislaufplatz behördlich gesperrt werden - für den Dienstag wird eine Stärke von 80 bis 100 km/h erwartet.

(mpm /apa)