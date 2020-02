Neue Abba-Songs sollen im September kommen

Im Herbst soll das Warten ein Ende haben: Abba-Komponist Benny Andersson will im September neue Musik veröffentlichen, sagt aber auch: „Ich kann nichts versprechen.“

Die Fans der schwedischen Pop-Legenden Abba warten und warten. Viele hatten schon für 2019 auf neue Musik gehofft. Heuer soll es nun endlich so weit seit. Schon Björn Ulvaeus hatte im Dezember angekündigt. „Nächstes Jahr, definitiv.“ Nun äußerte sich Abba-Komponist Benny Andersson laut im „Abba Talk“ (auf Schwedisch): „Sie kommen in diesem Jahr. Ich denke, nach dem Sommer“, so Andersson laut dem „Rolling Stone“. „Ich kann nichts versprechen, auch nicht zum aktuellen Jahr – aber wenn ich es selbst aussuchen könnte, dann im September. Aber die Entscheidung kann ich nicht alleine treffen.“

Schon im April 2018 hatte die legendäre schwedische Popgruppe um Agnetha Fältskog, Andersson, Ulvaeus und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad zwei neue Songs angekündigt. Sogar die Namen wurden bekannt gegeben, sie werden „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ heißen.

Dann wurde die Veröffentlichung nach hinten verschoben. Sommer oder Herbst 2019 wurde genannt. Nun soll es also der Herbst 2020 werden.

😲 New #ABBA songs in September 2020? 😍 “That’s what we’re aiming for,” says Benny 🤞🏻 pic.twitter.com/LmFTBoYVJi — ABBAtalk (@abbatalk) February 1, 2020

Gerüchte, wieso es so lange dauert, gibt es mehrere. Eines besagt, dass Abba an einem kompletten neuen Album arbeite. Ein anderes lautet, dass die Schweden auf die Live-Show mit Avataren Abbas, genannt „Abbataren“ warten. Deren Entwicklung sei noch nicht so weit, und die neuen Stücke sollen dort präsentiert werden.

(Red./Ag.)