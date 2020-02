Tinder will App mit Panik-Button sicherer machen

Die Online-Dating-App testet in den USA neue Features wie einen Hilferuf per Knopfdruck sowie Standortverfolgung.

Gleiche Wellenlänge, romantische Gesten, große Liebe. Nicht immer laufen Dates so ab. Vor allem, wenn man sich bisher nur über eine App unterhalten hat und das Gegenüber noch nicht kennt, sind viele Fragezeichen offen. Der Reiz des Ungewissen ist zwar nicht zu unterschätzten, in Sachen Sicherheit will die Dating-App Tinder jetzt aber nachhelfen. Seit 28. Jänner werden in den USA neue Funktionen getestet. Dazu gehört etwa eine Notfallhilfe, Standortverfolgung sowie Fotoverifizierung.

Zusammengearbeitet wird dabei mit der Sicherheitsplattform Noonlight. Benutzer können damit Notdienste alarmieren und Standortdaten übertragen. Vor einem Date speichert man Daten zu den Personen und zum Zeitpunkt, wenn man dann den Panikknopf drückt, werden Notdienste mit den Informationen und Standortdaten verständigt.

Mittels Fotoverifizierung soll darüber hinaus gegen "Kittenfishing" vorgegangen werden. Bei diesem Dating-Trend laden Nutzer falsche Profilfotos hoch, um attraktivere Dates zu finden. Nun werden die Benutzer aber aufgefordert, ihre Identität zu verifizieren, indem mehrere Fotos in Echtzeit aufgenommen werden müssen.

Wann die neuen Features auch weltweit verfügbar sein werden, ist noch nicht klar. Jedenfalls beabsichtigt Match Group, das Mutterunternehmen von Tinder, zu dem auch andere Apps wie OkCupid und Hinge gehören, diese Funktionen ebenfalls einzuführen.

