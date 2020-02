Trump lästert über Vorwahl-"Desaster" der Demokraten

Die Pannen bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten sind für den US-Präsidenten ein aufgelegter Elfmeter: "Nichts klappt, genauso wie sie das Land regiert haben."

US-Präsident Donald Trump hat die von einer schweren Panne überschattete Vorwahl der Demokraten im Staat Iowa als "völliges Desaster" bezeichnet. "Nichts klappt, genauso wie sie das Land regiert haben", schrieb Trump mit Blick auf die oppositionellen Demokraten am Dienstag auf Twitter.

Mit Bezug auf die parallel erfolgte republikanische Vorwahl in Iowa schrieb der US-Präsident, er sei der einzige, der einen "sehr großen Sieg" für sich in Anspruch nehmen könne.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Die Demokratische Partei hatte Stunden nach der Vorwahl in Iowa noch keine Zahlen veröffentlicht. Zur Begründung nannte die Partei "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten. Offizielle Ergebnisse könnten womöglich erst im Verlauf des Dienstag veröffentlicht werden. Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur wie der linksgerichtete Senator Bernie Sanders reklamierten den Sieg dennoch bereits für sich.

Unterdessen gewann Trump die Vorwahl seiner Partei in Iowa, wie seine Republikaner mitteilten. Dies hatte freilich als reine Formsache gegolten, denn der Amtsinhaber hatte keine aussichtsreichen Herausforderer.

Nächste Station New Hampshire

Auch ohne Endergebnis aus Iowa haben einige Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten bereits ihre nächste Station New Hampshire erreicht. Ex-Vize-Präsident Joe Biden (77) sagte bei seiner Ankunft am Flughafen von Manchester, er fühle sich großartig, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Seine Mitbewerberin Amy Klobuchar (59) sagte Unterstützern demnach: "Wir hatten gerade einen hervorragenden Abend in Iowa." Zwar sei das Ergebnis noch nicht bekannt, aber sie wisse, dass sie gut abgeschnitten habe, sagte die Senatorin aus Minnesota.

In New Hampshire findet am kommenden Dienstag (11. Februar) nach Iowa die zweite Vorwahl statt. Iowas Parteichef Troy Price sagte in einer Telefonschaltung mit Journalisten in der Nacht, die Ergebnisse würden "später am Tag" bekanntgegeben. Stimmen würden per Hand überprüft. Die Demokraten hatten die Verzögerung zuvor mit "Qualitätskontrollen" begründet. Es handle sich nicht um einen Hackerangriff. US-Medien berichteten, eine App zur Erfassung von Ergebnissen habe Probleme bereitet.

Der demokratische Kandidat und Technologie-Unternehmer Andrew Yang (45) hatte dazu bei Twitter geschrieben: "Es wäre hilfreich, einen Präsidenten und eine Regierung zu haben, die Technologie verstehen, damit so etwas nicht passiert." Auch er war bereits in der Nacht in New Hampshire angekommen.

Dämpfer für Biden?

Trotz fehlender Ergebnisse zeigten sich die demokratischen Bewerber guter Dinge. Der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg (38), sagte in Iowa, allen Anzeichen zufolge gehe er "siegreich" in die nächste Vorwahl. Das Team von Bernie Sanders (78) veröffentlichte interne Zählungen, wonach der Senator nach Auszählung von nur 40 Prozent der Wahlbezirke in Iowa vorne liegt. Demnach kommt Buttigieg auf Platz zwei, Senatorin Elizabeth Warren auf Platz drei. Der als Mitfavorit gehandelte Biden schaffte demnach nur den vierten Platz.

(APA/dpa/Reuters)