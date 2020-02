Das Krankenhaus, das in zehn Tagen erbaut wurde

Das Spital in China mit 1000 Betten auf 25.000 Quadratmetern wurde in Rekordzeit errichtet und soll in der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Region Wuhan für Entlastung sorgen.

Peking. In hellblauen Schutzanzügen transportieren die Ärzte insgesamt 50 Patienten auf Tragen und Rollstühlen in das vor wenigen Stunden eröffnete Krankenhaus. Voller Stolz publizieren chinesischen Staatsmedien am Dienstag Fotos der ersten Arbeitsschritte in der Huoshenshan-Klinik in Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus. Allein die Dimension des Bauprojekts sind gigantisch: Auf 25 Tausend Quadratmetern werden 1400 Mediziner rund tausend Infizierte behandeln. Noch rekordverdächtiger ist die Entstehungszeit: Wenig mehr als zehn Tage haben die Bauarbeiter vom Spatenstich bis zur Eröffnung benötigt.