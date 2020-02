Skifahren, der Niedergang einer österreichischen Hochkultur

Historische Flops und lange Negativserien prägen die erste „Post-Hirscher“-Saison, es gibt nur noch sehr wenige Siegertypen im ÖSV. Ein trauriges RTL-Jubiläum alarmiert umso mehr.

Ohne Marcel Hirscher ist Österreichs Skiteam nicht wiederzuerkennen. Denn es gibt, bis auf die Speed-Spezialisten Matthias Mayer (drei Saisonsiege, u. a. Streif-Abfahrt) und Vincent Kriechmayr (Sieg Gröden-Super-G) zu wenige, keine Gewinner-Typen mehr. Das ist wirklich bitter.



In den technischen Disziplinen fällt die Bestandsaufnahme in dieser Saison höchst alarmierend aus. Kein Sieg im Slalom, Marco Schwarz war Zweiter in Kitzbühel und Dritter in Adelboden. Aber: es gab nicht einen Podestplatz im RTL. Schwarz (Alta Badia) und Roland Leitinger (Adelboden) wurden jeweils Sechste.