Fußballtrainer sind längst mehr als nur Fußballlehrer, zuständig für Taktik und Technik. Sie sind Mentalcoaches, Psychologen, Philosophen, Berater in allen Lebenslagen. Einer der Ersten, die sich als ganzheitliche Trainer verstanden, mutierte bei Hertha BSC in Berlin wieder zum Erzieher und zur gestrengen Vaterfigur auf der Trainerbank wie weiland Sepp Herberger. Jürgen Klinsmann gab die Order aus, dass seine Spieler in der Öffentlichkeit nicht mehr in Jogginghose auftreten wie Rapper und Hip-Hopper. Schwäbischer Ordnungssinn statt kalifornischer Lässigkeit.

Die Kicker sind oft mehr mit ihrem Aussehen beschäftigt als mit ihrem Ansehen. Neulich ließen die Spieler aus Leipzig um Marcel Sabitzer zum Match in Frankfurt einen Starfriseur aus London ins Hotel einfliegen – ohne Wissen ihres Trainers Jürgen Nagelsmann, mit seinen 32 Jahren nur unwesentlich älter als sie selbst. Gewaschen, geföhnt, gestylt: Sie hatten dann die Haare schön, das Spiel verloren sie indessen mit 0:2. Motto: Lieber einen auf den Deckel bekommen als wie begossene Pudel auf dem Platz herumlaufen.

Fußballer pflegen manche Marotten: Tattoos, Mode-Schnickschnack, Sportwagen. Wer ihnen aber ans Eingemachte geht, Handy und Spielkonsole verbietet, sollte sich auf einen Aufstand gefasst machen, einen Sitzstreik, ein Debakel auf dem Rasen. (vier)

