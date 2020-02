„Dolittle“: Ein ziemlich teurer Drachenfurz

(c) Universal Pictures

Der Arzt, dem die Tiere vertrauen, kehrt in einem uninspirierten 175-Millionen-Dollar-Blockbuster ins Kino zurück. Höhepunkt von „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ mit Robert Downey Jr. ist ein Fäkalwitz.

Das Universal-Filmstudio hat derzeit kein Glück mit sprechenden Tieren: Nachdem das gewagte Filmmusical „Cats“ mit seinen anthropomorphen Katzen Publikum und Kritiker verstört hat, entwickelt sich „Dolittle“ (jetzt im Kino) gerade zum nächsten Riesenflop. Doch während nicht auszuschließen ist, dass der absonderliche „Cats“-Film noch zu einem Kult-Phänomen werden könnte und sich Fans dereinst vielleicht im Kino treffen, um mitzusingen und sich kollektiv die Handrücken zu lecken wie die felligen Darsteller, dürfte der uninspirierte „Dolittle“-Blockbuster höchstens als besonders teure Hollywood-Enttäuschung in Erinnerung bleiben: 175 Millionen Dollar flossen in die neueste Leinwandadaption der hundert Jahre alten Geschichte um den Tierarzt, der mit seinen Patienten sprechen kann.

Die ab 1920 erschienene Kinderbuchreihe wurde oft verfilmt: Mit Eddie Murphy in der Titelrolle wurde die Geschichte ins Amerika der 1990er versetzt, mit Robert Downey Jr. kehrt sie nun zurück ins viktorianische England. Dort bricht der an menschlicher Gesellschaft uninteressierte Doctor Dolittle mit seiner Menagerie – darunter ein Gorilla ohne Selbstvertrauen (Rami Malek) und ein neunmalkluger Papagei (Emma Thompson) – zur Expedition auf, um mithilfe einer Heilpflanze, die auf einer fernen Insel wächst, das Leben der jungen Queen zu retten.

Es folgt eine verworrene, rastlose Mischung aus Abenteuerfilm und glatter Familienkomödie: Zwischen Schiffbruch, Klettereien am Abgrund, einer Begegnung mit einem hungrigen Tiger, der einen Mutterkomplex hat, und den Manipulationsversuchen eines perfiden Rivalen (Michael Sheen) geht so mancher Handlungsfaden verloren. Die aufwendigen Sets, durch die der Film hastet – vom skurrilen Wunderkammer-Anwesen Dolittles über ein zerschlissenes Segelboot auf strahlendem Meer bis zur Festtafel eines Inselvolks – machen nur noch deutlicher, was für ein Flickwerk hier mit viel Geld geschaffen wurde. Tatsächlich wurde lang daran herumgedoktert: Nach enttäuschenden Test-Screenings ließen die Produzenten das Drehbuch überarbeiten, bestellten mehr Special Effects und mehr Witze. Der Höhepunkt: Als Dolittle einem leidenden Drachen eine durch allerlei gefressene Rüstungen verursachte Verstopfung manuell löst, einen Dudelsack aus dessen Darm zieht und von einem Furzorkan fast umgeblasen wird.

Regie führte Stephen Gaghan, maßgeblicher kreativer Kopf soll aber Robert Downey Jr. selbst gewesen sein, der sich nach Jahren als Superheld Iron Man eine neue Rolle schuf: Sein Dolittle ist ein kauziger Einsiedler, der auch in Johnny Depps Rollenrepertoire passen würde, und dessen Akzent in der Originalfassung viele ratlos machte. Die Erklärung lieferte Downey selbst: Zur Inspiration googelte er „weirdest Welsh doctor“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2020)