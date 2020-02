Wie es zum Treffen zwischen Pilnacek und Rothensteiner kam

Der Chef der Strafrechtssektion empfing zwei in der Casinos-Affäre Beschuldigte im Büro. Ministerin Alma Zadić reagiert mit einer Weisung.

Wien. Dass der für Strafrecht zuständige Sektionschef Christian Pilnacek zwei Beschuldigte in der Casinos-Affäre traf, stört Justizministerin Alma Zadić. „Persönliche Gespräche und Telefonate mit Beschuldigten oder Verdächtigen über laufende Ermittlungs- und Hauptverfahren und mit diesen in Zusammenhang stehende Fragen und Umstände sind zu unterlassen“, ließ die Ministerin die Beamten der Strafrechtssektion wissen. Überdies sei zu dokumentieren, wenn ein Beschuldigter oder Verdächtiger den Kontakt suche, heißt es in der der „Presse“ vorliegenden Weisung. Doch was steht hinter der Maßnahme von Zadić, und wie war es zu dem Treffen gekommen?