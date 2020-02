Pass, Impfungen und Screening gegen Krebs

400.000 Menschen leben hierzulande mit der Diagnose Krebs, rund 20.000 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen. Screening-Programme etwa für Darmkrebs oder mehr HPV-Impfungen sollen die Lage verbessern.

Wien. 41.389 Menschen wurden zuletzt (die jüngste Zahl stammt aus 2017) mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Am häufigsten waren davon Brust, Prostata, Darm oder Lunge betroffen. Etwa 20.000 Menschen sterben pro Jahr infolge einer Krebserkrankung. „Rund 400.000 Menschen leben in Österreich mit der Diagnose Krebs“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Anlässlich des Weltkrebstages hat er sein Programm vorgestellt, um Behandlung und Vorsorge zu verbessern.

So ist ein nationales Screening-Komitee geplant, sagt Anschober, der sich „diesem Thema offensiv stellen“ will. Um Früherkennung zu stärken, sei bereits ein Auftrag an die Gesundheit Österreich GmbH ergangen, die ein Konzept zur Einrichtung so eines Komitees erstellen soll. Dieses Komitee hätte zur Aufgabe, dem Gesundheitsminister Empfehlungen für die Implementierung neuer Screening-Programme zu liefern, aber auch bestehende Programme weiterzuentwickeln.

Etwa das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm: Das gibt es seit 2014, derzeit werden davon rund 50 Prozent der Frauen erfasst. Paul Sevelda, der Präsident der Österreichischen Krebshilfe, nennt als Ziel, mindestens 70 Prozent der Frauen zu erreichen. Sevelda hofft, dass ähnliche Programme für andere Krebsarten etabliert werden: Bei Dickdarmkrebs sei das Ziel, ein solches noch in dieser Regierungsperiode umzusetzen. Schließlich steht Dickdarmkrebs an vierter Stelle der häufigsten Krebserkrankungen. Eine Darmspiegelung zur Früherkennung nehmen nur 15 bis 30 Prozent der über 50-Jährigen in Anspruch. Dennoch könnten damit, so Sevelda, wenn etwa Adenome frühzeitig entfernt werden können, 12.000 Krebserkrankungen verhindert werden.

Verbesserungen in der Vorsorge soll es auch bei Gebärmutterhalskrebs geben: Sevelda wünscht sich, dass alle Viertklässler gegen HPV geimpft werden (es sei denn, die Eltern lehnen aktiv ab). Das wäre „extrem“ wirksam, da Gebärmutterhalskrebs nahezu ausschließlich durch HPV-Viren verursacht werde, so Sevelda. Die Impfung ist seit 2014 Teil des kostenlosen Schulimpfprogrammes. Auf Basis von Umfragen müsse man davon ausgehen, dass aber weniger als die Hälfte der Kinder auch geimpft sei, sagt Sevelda. „Da tut sich viel zu wenig, hier muss ein Ruck durchs Land gehen.“

Ein „Pass“ für Überlebende

Für an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche wird ein „Survivorship Passport“ (SUPA) eingeführt. In diesem sollen, so Anschober, alle relevanten Informationen gebündelt sein – Diagnosen, Therapien, individuelle Nachsorge-Empfehlungen. Ruth Ladenstein, Kinderkrebsforscherin am St. Anna Kinderspital, begrüßt das sehr: Schließlich sei „die Komplexität einer Krebserkrankung für Behandler derzeit oft nicht leicht zu erfassen“. Auch würde so ein Pass – der in der Elektronischen Gesundheitsakte Elga umgesetzt werden kann – das Wechseln des Arztes erleichtern, oder auch Betreuung im Ausland erleichtern. Diese Versorgung von Krebs-Überlebenden sei wichtig, schließlich überleben Kinder – Ladensteiner spricht hier von 300 Neuerkrankungen pro Jahr – eine Krebs-Diagnose zu 80 Prozent, viele sind aber von Spätfolgen betroffen.

Schließlich kündigt Anschober noch die Verbesserung der psychischen Versorgung von Krebspatienten an. Und er will bei der Prävention ansetzen: „Ein Drittel der Todesfälle sind auf die Hauptrisikofaktoren zurückzuführen: Übergewicht, Ernährung, Rauchen, fehlende Bewegung“, sagt Anschober. Sevelda spricht hier Maßnahmen wie die oft geforderte tägliche Turnstunde an, oder Maßnahmen in der Preispolitik, um etwa die Einstiegsraten von Jugendlichen beim Rauchen zu verringern. Wäre, im Bezug auf Hautkrebs, ein Solarien-Verbot sinnvoll, wie es in Deutschland aktuell diskutiert wird? Er, sagt Anschober, sei da eher ein Freund der Aufklärung denn von Verboten. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2020)