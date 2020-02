Coronavirus: Gesichtsmasken als Gesetzesbruch?

Ein asiatischer Tourist in Wien.

Auch gesundheitliche Gründe werden im Antiverhüllungsgesetz als Ausnahme genannt.

Wien. Seit Oktober 2017 ist in Österreich das Verhüllen des Gesichtes verboten. Das Gesetz, das primär die Verschleierung von Frauen verhindern will, kennt aber Ausnahmen. So ist es etwa nicht nur erlaubt, sich aus beruflichen Gründen (Arbeitskleidung) oder aus Tradition (Fasching) zu maskieren. Auch gesundheitliche Gründe werden im Gesetz als Ausnahme genannt.



Eben deswegen dürfte das Tragen von Gesichtsmasken zum Schutz vor dem Coronavirus keinen Gesetzesbruch darstellen. Darauf verweist das Innenministerium auf Anfrage der „Presse“.

Eine Garantie gibt es aber nicht, denn es bleibt im Einzelfall immer die Entscheidung der Behörde, inwiefern sie dem Träger der Maske abnimmt, dies aus gesundheitlichen Gründen zu tun. Einen Erlass, der das Gesetz näher ausführt, gibt es laut dem Innenministerium nämlich nicht, nur eine Dienstanweisung mit näheren Erläuterungen für die Beamten. Sollte jemand wegen Tragen eines Gesichtsschutzes aber tatsächlich eine Strafe (sie kann bis zu 150 Euro gehen) ausfassen, kann er noch die Gerichte bemühen. Eine Judikatur zur Frage, wann man eine Gesichtsmaske aus Schutz vor Krankheiten tragen darf, ist noch nicht bekannt.

Pflicht zur Quarantäne

Was aber gilt, wenn jemand tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt wurde? Die dann nötige Quarantäne ist rechtlich abgesichert. Laut dem Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit darf ein Bürger angehalten werden, „wenn Grund zur Annahme besteht, das er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender Krankheiten sei“. Das Gesetz ist momentan wegen anderer Gründen in der Diskussion: Für die Einführung der Sicherungshaft dürfte eine Änderung dieses Verfassungsgesetzes nötig sein.