Michael Bloomberg: Der Milliardär, der Trump herausfordert

New Yorks Ex-Bürgermeister Bloomberg wartet in den Startlöchern. Er warnt vor dem Aufstieg Bernie Sanders und präsentiert sich als Alternative bei den Demokraten.

Washington. Sein Name stand nicht auf dem Stimmzettel, doch Michael Bloomberg darf sich zumindest als ein kleiner Sieger der ersten Vorwahl in Iowa fühlen. Ein Triumphzug von Bernie Sanders oder in der Folge auch ein Patt mit Joe Biden und Elizabeth Warren könnte seiner kühnen Strategie in die Hände spielen, sich im Laufe des Frühjahrs als wählbare, frische Alternative anzupreisen – als Macher und Milliardär, der es allemal mit Donald Trump aufnehmen kann.