Zwei Habibis steigen auf

Das Habibi & Hawara will Geflüchteten nicht nur Jobs bieten – sondern sie auch zu Unternehmern machen. Zwei tun nun den ersten Schritt.

„Es ist ein Wunder für mich“, sagt Mohammad Aljassem über den Weg, den er binnen weniger Jahre bei Habibi & Hawara hingelegt hat: Flüchtling, Küchenhilfe, Küchenchef – und seit inzwischen zwei Wochen nun Mitgesellschafter des Unternehmens. „Als ich hierhergekommen bin, war alles weg, was ich in Syrien hatte“, erzählt der 30-Jährige. Sein Start in Österreich sei alles andere als einfach gewesen. „Ich habe gedacht, es ist unmöglich, dass ich hier etwas schaffe.“



Nur scheinbar unmöglich, wie sich gezeigt hat. Eine Nachbarin hatte ihn einige Monate nachdem er 2015 aus Syrien geflüchtet war darauf aufmerksam gemacht, dass da ein neues Restaurant aufsperren werde, in dem Geflüchtete Seite an Seite mit Österreichern arbeiten sollen. Wenig später fing er in der Küche des ersten Habibi & Hawara in der Wipplingerstraße an. Wurde nach drei Jahren unter Josef Pieringer zum Küchenchef. Und ist jetzt eben Miteigentümer im zweiten Restaurant im Nordbahnviertel.