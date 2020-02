Paris versinkt wegen Streik gegen Pensionsreform im Müll

Müll stapelt sich wegen Pensions-Streik in Paris

Grund für das Müllproblem ist der Streik von Beschäftigten von drei Müllverbrennungsanlagen im Großraum der französischen Hauptstadt. Der Ausstand richte sich gegen die geplante Pensionsreform.

In Paris stapelt sich in vielen Straßen der Müll. Grund ist der Streik von Beschäftigten von drei Müllverbrennungsanlagen im Großraum der französischen Hauptstadt, wie die Regionalzeitung "Le Parisien" am Dienstag berichtete. Der Ausstand richte sich gegen die geplante Pensionsreform der Mitte-Regierung.

Da die Verbrennungsanlagen seit rund zehn Tagen blockiert seien, würden Abfälle der Millionenstadt an rund 15 Sammelplätzen im Ballungsraum zwischengelagert, berichtete das Blatt unter Berufung auf einen Verantwortlichen der Stadt.

Bisher hatten Streiks gegen die Pensionsreform in Frankreich vor allem Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln getroffen. Besonders schwer betroffen waren von Anfang Dezember an der öffentliche Nahverkehr in Paris und der landesweite Fernverkehr mit Zügen.

(APA)