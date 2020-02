Mafiagruppen teilen sich Rom untereinander auf

Mafiagruppen aus dem Umfeld von 'Ndrangheta und Camorra haben sich die italienische Hauptstadt Rom aufgeteilt, um einander bei ihren Geschäften nicht im Weg zu stehen.

Mafiagruppen aus dem Umfeld von 'Ndrangheta und Camorra haben sich die italienische Hauptstadt Rom aufgeteilt, um einander bei ihren Geschäften nicht im Weg zu stehen. Das berichteten Ermittler in Rom am Dienstag. Es habe eine Art Friedensvertrag zwischen den Gangs gegeben. Zuvor waren bei einer Großrazzia seit dem Morgengrauen 33 Menschen festgenommen worden.

Die Ermittler schlugen bei dem Einsatz nicht nur in Rom zu, sondern auch in Neapel und weiteren italienischen Städten sowie in Spanien. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Drogengeschäfte, Waffenbesitz und Menschenhandel.

Drogen-Boss Domenico Romeo verhaftet

In einem weiteren Einsatz nahmen Polizisten den seit Monaten flüchtigen mutmaßlichen Drogen-Boss Domenico Romeo fest. Er sei am Sonntagmittag in einem Appartement in Sant'Eufemia d'Aspromonte in Kalabrien geschnappt worden, berichteten die Behörden am Dienstag. Dort habe er sich mit Frau, Kind und anderen Familienmitgliedern versteckt. Er soll in den internationalen Kokainhandel verstrickt sein. Kalabrien ist die Hochburg der Mafiaorganisation 'Ndrangheta.

In einer dritten Aktion setzten Ermittler am Dienstag zwei Dutzend Verdächtige in Neapel und der Region wegen Drogengeschäften fest. Sie sollen der Camorra nahe stehen.

(APA)