(c) REUTERS (JONATHAN ERNST)

Pelosi zerreißt Trump´s Rede im wörtlichen SinnDonald Trump in Washington

Donald Trump verweigerte Nancy Pelosi im Abgeordnetenhaus den Handschlag. Diese zerreißt kurz später das Papier, auf dem Trumps Rede zur Lage der Nation geschrieben stand. Sie enthielt tatsächlich unerhörte Passagen.

Washington/Concord. Ausführlich war im Vorfeld darüber spekuliert worden, ob Donald Trump in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation auf das gegen ihn laufende Amtsenthebungsverfahren eingehen wird. Er tat es nicht, griff die oppositionellen Demokraten aber nichtsdestotrotz frontal an. Vor einem Jahr noch hatte sich der Präsident beim gleichen Anlass für seine Verhältnisse überraschend versöhnlich gezeigt. Dieses Mal schaltete Trump in den Wahlkampfmodus.