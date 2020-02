Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Der „Sieg“ des Donald Trump: US-Präsident Donald Trump ist einer Amtsenthebung entgangen. Im von seinen Republikanern kontrollierten Senat kam wie erwartet nicht die nötige Zweidrittelmehrheit gegen ihn zustande. Trump sprach anschließend von einem „Sieg" beim „Impeachment-Scherz". Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, nannte den Freispruch „wertlos". Mehr dazu. [premium]

Morgenglosse: Die Zustimmungsrate von Donald Trump steigt, ebenso wie seine Chance auf eine Wiederwahl. In anderen Worten: Die Demokraten haben sich ein Eigentor geschossen, meint unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu.



Kurz dementiert WKStA-Äußerungen: Bundeskanzler Sebastian Kurz will in einem Hintergrundgespräch nicht, wie kolportiert, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als ein Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet haben, die einseitig in Richtung der ÖVP ermitteln. „Das habe ich so nicht formuliert", betonte er in Brüssel. Richter, Staatsanwälte und Opposition hatten zuvor scharfe Kritik an ihm geübt. Mehr dazu.

Kirk Douglas verstorben: Der aus Filmen wie "Spartacus" und "20.000 Meilen unter dem Meer" bekannte Hollywood-Schauspieler ist im Alter von 103 Jahren verstorben, wie sein Sohn via Facebook und Instagram mitteilte. Kirk Douglas galt als einer der größten Darsteller der Filmgeschichte. Mehr dazu.

Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung: Der 6. Februar steht im Zeichen jener (mindestens) 200 Millionen Frauen und Mädchen, die Opfer weiblicher Genitalverstümmelung wurden. „Pro Jahr laufen weitere drei Millionen Gefahr, Opfer dieser massiven Menschenrechtsverletzung zu werden", warnt die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Die WHO spricht zudem von einem „volkswirtschaftlichen Schaden“ in der Höhe von knapp 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Mehr dazu.

Flugzeugunglück in Istanbul: Eine Boeing 737 der türkischen Billigfluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord ist bei starkem Regenfall von der Landebahn abgekommen. Sie zerbrach in drei Teile und geriet teilweise in Brand. Drei Menschen, allesamt türkische Staatsbürger, kamen bei dem Unglück am Istanbuler Sabiha-Gökcen-Airport ums Leben, weitere 179 Personen wurden verletzt. Mehr dazu.

28.000 Neuinfektionen, 24.000 Verdachtsfälle: Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Die Zahl der Toten in China ist so stark gestiegen wie noch nie, weshalb in Peking nun überlegt wird, die jährliche Parlamentssitzung, für die rund 3000 Delegierte für mindestens zehn Tage zusammen zu kommen, zu verschieben. Mehr dazu.