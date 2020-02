Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Ein perfektes Symbolbild für die politische Zerrissenheit des Landes: Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat nach der Rede zur Lage der Nation von Präsident Donald Trump dessen Redemanuskript zerrissen. Zuvor hatte der Republikaner Pelosi den Handschlag verweigert. Mehr dazu [premium]

Die republikanischen Senatoren und Abgeordneten bejubelten Trump indes wie einen Popstar, und auch sonst läuft es bestens für den Präsidenten: Eine aktuelle Umfrage bescheinigt ihm die höchsten Zustimmungswerte seit seinem Amtsantritt (mehr dazu), die Demokraten lieferten ihm mit ihrem Vorwahldebakel in Iowa reichlich Stoff für Spott (mehr dazu), und heute Abend wird er im Impeachment-Verfahren wohl freigesprochen werden.

Welcher der demokratischen Kandidaten könnte Trump ernsthaft gefährlich werden? Vielleicht Michael Bloomberg, der vom Debakel in Iowa profitieren könnte, schreibt Stefan Riecher in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Coronavirus I. Eine 31-Jährige, die wegen Verdachts einer Coronavirus-Infektion auf der Isolierstation aufgenommen worden war, ist in der Nacht aus dem Uniklinikum Salzburg „entwichen“, wie das Krankenhaus mitteilte. Am Mittwoch wurde sie zuhause gefunden, nachdem sie polizeilich gesucht wurde. Ihre Probe wird nun prioritär behandelt. Mehr dazu

Coronavirus II. 500 Menschen sind mittlerweile am Coronavirus gestorben. Die meisten Opfer gibt es in der chinesischen Provinz Hubei und ihrer abgeriegelten Hauptstadt Wuhan. Japan hat ein Kreuzfahrtschiff, auf dem zehn Infektionen nachgewiesen wurden, unter Quarantäne gestellt. Mehr dazu

Familienbeihilfe. Sie war eines der Prestigeprojekte der türkis-blauen Regierung: Die Anpassung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an die Lebenshaltungskosten in ihrer Heimat. Doch laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der Neos wurden dadurch statt der geplanten 114 Millionen Euro nur 62 Millionen Euro eingespart. Mehr dazu

Streaming. Disneys Streaming-Service hat einen Turbostart hingelegt. Disney+ hatte zu Wochenbeginn 28,6 Mio. Kunden. In Deutschland und Österreich soll der neue Service am 24. März an den Start gehen. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Zukunft der Mobilität. „Ich bin mir sicher, dass Mobilität über einen bestimmten Zeitraum teurer werden wird“, sagt Axel Andorff, Vorstandsmitglied bei Seat. Im Interview mit Norbert Rief spricht er außerdem über die Verkaufserfolge des spanischen Autoherstellers und die hohen Kosten, die auf die Autofirmen zukommen. Mehr dazu [premium]

Kassen im Clinch. Die Konflikte zwischen den wichtigsten Playern der Sozialversicherungen, Gewerkschaft und Wirtschaftskammer werden offen wie schon lange nicht ausgetragen. Dabei arbeiten die Gremien großteils konsensual, analysiert Martin Fritzl. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Quergeschrieben. Die Reaktionen auf den Brexit lassen befürchten, dass die EU nicht bereit ist, ihren zentralistischen Kurs zu ändern, kritisiert Karl-Peter Schwarz. Die Union riskiere damit, an ihm zu scheitern. Mehr dazu [premium]