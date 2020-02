Störung im IT-System: Verzögerungen am Flughafen Schwechat

Wegen eines Hardwarefehlers kam es am Mittwochvormittag zu zahlreichen Verspätungen. Die Probleme sollen demnächst behoben sein, heißt es aus Schwechat.

Wer am Mittwochvormittag vom Flughafen Wien Schwechat abfliegen wollte, für den hieß es in vielen Fällen erst einmal: Warten. Ebenso für jene Passagiere, die in Wien landen wollten. Denn wegen einer Störung im IT-System kam es ab 10.30 Uhr zu Problemen.

„Es gab einen Hardwarefehler im IT-System“, sagt Flughafensprecher Peter Kleemann zur „Presse". In der Zweit zwischen 10.30 und 11.15 Uhr habe man die Zahl der Starts und Anflüge daher reduzieren müssen - die Flugzeug im Landeanflug auf Wien mussten teilweise kreisen um erst später zu landen. Zu einem kompletten Stillstand auf den Pisten in Schwechat kam es aber, so Kleemann nicht.

Hackerangriff sei auszuschließen

Einen Stromausfall habe es deswegen nicht gegeben, auch einen Hackerangriff könne man ausschließen, die Untersuchung der Hardware-Störung laufe. Die Verzögerungen im Flugbetrieb sollen, so Kleemann, bis zum frühen Nachmittag wieder aufgehoben sein. Auf der Website des Flughafen Schwechat sind mehrere Flüge, bis zu einer geplanten Abflugzeit um 15.15 Uhr, als „delayed“, also verspätet, vermerkt.

(cim)