Lauren Groff: Garten Eden der Gefahren

Mit Florida verbindet Lauren Groff verbindet eine Hassliebe. Diese tut ihrer atmosphärischen Geschichtensammlung voll drohenden Unheils aber durchaus gut.

Lauren Groff weiß, was sie ihrer Wahlheimat schuldig ist. Am Schluss ihrer Kurzgeschichtensammlung bedankt sie sich zuerst bei Florida, "dem sonnigsten und seltsamsten aller Bundesstaaten". Aus dem gebrochenen Verhältnis, das die aus dem Norden der USA stammende Groff zu Florida hat, sind sprachgewaltige und atmosphärische Texte entstanden, aus denen der Respekt, ja die Angst vor einer ungebändigten und unberechenbaren giftigen Natur spricht. Etwa vor dem Sommer in Florida, "der dem langsamen Ertrinken bei glühender Hitze gleicht".

Groffs Heldinnen bekommen es - real oder in ihrer Fantasie - mit Schlangen, Alligatoren oder Raubkatzen zu tun. Die Frauen sind fast alle namenlos und durchwegs unkonventionelle bis schlechte Mütter, die ihre Kinder mit einer verzweifelten Hilflosigkeit lieben. Alle tänzeln permanent am Rand einer Katastrophe. Daraus entsteht eine Spannung, die darüber hinwegsehen lässt, dass sich manche Elemente wiederholen.

Einen besonderen Sog entwickelt Groffs Sprache in der gelungenen Übersetzung von Stefanie Jacobs. Ihre ungewöhnlichen, unprätentiösen Bilder überraschen Seite für Seite. Die zerbrechlichen Personen erweisen sich als zäher als gedacht. Das gilt für die gnadenlose Geschichte über den Absturz einer College-Assistentin in die Obdachlosigkeit (ohne Alkohol oder Drogen) genauso wie für den fast fatalen Familienurlaub in einer Hütte im Wald. DO



Lauren Groff: "Florida", übersetzt von Stefanie Jacobs, Hanser Berlin, 288 Seiten, 22,70 Euro