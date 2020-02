Causa Casinos: Staatsanwälte fordern Gespräch mit Kurz

Die Staatsanwälte-Vereinigung und Gewerkschaft werfen Kurz widersprüchliche Aussagen vor und wollen Klarheit schaffen.

In einem offenen Brief haben die Vertreter der Staatsanwälte am Mittwoch ein persönliches Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefordert. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Christian Haider, will sich Koller dabei „Klarheit über das Geschehene und die damit verfolgten Motive verschaffen".

Die kolportierten Aussagen des Kanzlers zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stünden in diametralem Gegensatz zu den Zielen des Regierungsprogramms, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben. Pauschale Angriffe weise man daher ebenso zurück wie die Unterstellung einseitiger oder parteipolitisch motivierter Ermittlungen.

Bestärkt fühlt sich durch die Aussagen Kurz' dagegen Karl Baron, Klubobmann der Wiener FPÖ-Abspaltung DAÖ und Unterstützer von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache, einem der Beschuldigten in der Casinos-Affäre. „Selbst wenn diese Aussagen ,off records' gefallen sind, hat der Bundeskanzler damit die von SPÖ und Grünen forcierte Teilunterwanderung unseres Rechtsstaates eindeutig bestätigt", befand Baron.

(APA)