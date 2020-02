Learning from Austria

Bei der Vorwahl der Demokraten in Iowa gab es bei der Auszählung große Probleme. Noch immer ist nicht klar, ob nun Alexander Van der Bellen oder Norbert Hofer gewonnen hat.

Gerade Hofers Antreten für die Demokraten war ja überraschend. Aber wenigstens habe er in den USA kein DAÖ, mit dem er sich herumschlagen müsse, erklärte Hofer. Auch Van der Bellens Kandidatur verwunderte. Doch laut einer Umfrage glaubt die Hälfte der Amerikaner, dass es die Grünen wirklich gibt. Damit meinen sie allerdings Außerirdische. Und Aliens sind in der Politik momentan sehr gefragt: Denn sie wollen das Beste aus beiden Welten vereinen.



US-Präsident Donald Trump kritisierte die Wahl in Iowa scharf. „We don't need a Hofer, we have our Walmart“, twitterte er zu nächtlicher Stunde. Über Van der Bellen fand Trump zunächst etwas freundlichere Worte („You represent the Great State of the Nederlands“). Doch kurz darauf löschte Trump diesen Tweet wieder und erklärte, eine Mauer zwischen den USA und den Niederlanden bauen zu wollen: „And the Hofburg will pay for it!“



Sollte es auch bei der US-Präsidentschaftswahl im Herbst nicht mit der Stimmauszählung klappen, gibt es für das Weiße Haus schon einen Plan B: Brigitte Bierlein wurde bereits in einem Flieger nach Washington gesichtet. (aich)

