Wenn Messi zum Gegenschlag ausholt

FC Barcelona. Sportdirektor Éric Abidal gegen Superstar und Kapitän Lionel Messi: Der spanische Topklub erlebt einen Schlagabtausch zwischen zwei früheren Teamkollegen.

Barcelona. Noch hat sich beim FC Barcelona kein Trainereffekt eingestellt. Seit der allseits hochgelobte Quique Setién vor gut drei Wochen den ungeliebten Ernesto Valverde ersetzt hat, ging die Führung in der spanischen Liga an Real Madrid verloren und wurde nur in höchster Not ein Cup-Aus gegen Drittligisten UD Ibiza verhindert.

Sportdirektor Éric Abidal, ein ehemaliger Barça-Profi, der mit den Katalanen 2009 und 2011 die Champions League gewonnen hatte, hat nun angedeutet, dass bei der Trennung von Valverde auch ein Einstellungsproblem der Spieler eine Rolle gespielt habe. In der Zeitung „Sport“, die sich vorrangig mit dem Geschehen beim FC Barcelona beschäftigt, erklärte Abidal: „Viele Spieler waren nicht glücklich und haben nicht gut gearbeitet, auch in der internen Kommunikation gab es Probleme.“

Kritik, die Lionel Messi so nicht stehen lassen wollte. Der 32-Jährige ist nicht nur der unangefochtene Superstar der Mannschaft, sondern auch ihr Kapitän. Mit ungewohnt scharfen Worten äußerte er sich in den sozialen Netzwerken: „Ich mache so etwas, ehrlich gesagt, nicht gerne. Aber ich denke, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmern sollte“, schrieb Messi am Dienstagabend. „Wir Spieler sind die Ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen. Die sportliche Führung muss sich ebenfalls für ihre Aufgaben und vor allem für ihre Entscheidungen verantworten.“

Hausgemachte Probleme

Der Franzose Abidal, 40, ist seit Sommer 2018 Sportchef in Barcelona. Tatsächlich sind die aktuellen Probleme des Klubs, der zuletzt zwei spanische Meistertitel in Folge gefeiert, aber international bittere Niederlagen kassiert hat, hausgemacht. Mit Ausnahme von Jungstar Ansu Fati liefert die berühmte Nachwuchsakademie La Masia, der auch Messi entstammt, kaum noch Talente für die Kampfmannschaft, sündteuere Neuzugänge blieben hinter den Erwartungen zurück (Dembélé, Coutinho, Griezmann, de Jong). Barcelonas Kader ist längst nicht mehr vergleichbar mit den Glanzzeiten unter Pep Guardiola und Luis Enrique.

Messi, der mit Linksverteidiger Abidal von 2007 bis 2013 für Barça gespielt hatte, wurde noch deutlicher: „Wenn man über Spieler redet, sollte man auch Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen.“

Nach einem Bericht des Radiosender RAC1 soll Vereinspräsident Josep Bartomeu am Mittwoch ein Krisentreffen mit Abidal angesetzt haben. Messi und Co. bekommen es derweil im Cup-Viertelfinale heute mit Athletic Bilbao zu tun (21 Uhr, live, Dazn). (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2020)