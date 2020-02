Leipziger Winterschlaf

Deutschland. RB Leipzig hat innerhalb weniger Tage sehr viel verspielt. Die Gründe für die Talfahrt.

Frankfurt/Leipzig. RB Leipzig hat am Dienstag den nächsten Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann scheiterte in der dritten Runde des DFB-Pokals mit 1:3 bei Eintracht Frankfurt, die erste kleine Krise der Saison ist damit perfekt. Denn Leipzig ist nunmehr seit drei Spielen ohne Sieg, die Liganiederlage gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt vor eineinhalb Wochen (0:2) und das Heim-Remis gegen Mönchengladbach (2:2) haben nicht nur in der Tabelle Spuren hinterlassen.

RB ist nicht mehr länger der Gejagte, und ausgerechnet jetzt, am Sonntag (18 Uhr), gastieren Marcel Sabitzer und Co. beim wiedererstarkten Tabellenführer Bayern München. Doch welche Gründe hat die plötzliche Talfahrt der Leipziger? Nagelsmann versuchte schon vor der Winterpause zu relativieren, als die Sachsen einen Sieg nach dem anderen einfuhren. Seine Mannschaft habe noch nicht das Niveau von Bayern oder Dortmund, die Tabellenführung sei bloß eine erfreuliche Momentaufnahme.

Tatsächlich scheint es so, als hätten einige Akteure aus der Leipziger Mannschaft in der Hinrunde über ihren Verhältnissen gespielt respektive konnten sie ihre Form nicht konservieren. Timo Werner etwa bringt es in bisher 20 Ligaspielen auf 20 Tore, in den vergangenen drei Spielen aber agierte auch der Stürmerstar glück- und torlos.

Hinzu kommt, dass der Leipziger Erfolgslauf 2019 so manchem zu Kopf gestiegen sein dürfte. Nagelsmann kritisierte bereits die Einstellung seiner Spieler, die am Sonntag in München einem Charaktertest unterzogen werden. Gewinnt Bayern, dürften sämtliche Spekulationen über einen Meister RB Leipzig im Keim erstickt werden. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2020)