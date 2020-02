Das Comeback des Donald Trump

Das Verfahren zur Amtsenthebung ist zu Ende, und die Zustimmungswerte des Präsidenten sind so hoch wie nie. Die Demokraten sind in die Defensive geraten. Es droht der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten.

New York. Die USA stellen sich auf den möglicherweise schmutzigsten Wahlkampf in ihrer Geschichte ein. In einer aufgeheizten Atmosphäre ging am späten Mittwochabend das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu Ende. Schon im Vorfeld schien klar, dass die Demokraten in dem von Trumps Parteifreunden dominierten Senat keine Zweidrittelmehrheit gegen den Präsidenten zustande bringen würden. Der erwartete „Freispruch“ vertieft noch die Gräben zwischen den verfeindeten Lagern.