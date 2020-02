Coronavirus: Was gilt im Job?

Darf man jetzt Dienstreisen verweigern? Und welche Rechte hat der Chef? Die Rechtslage ist diffizil, und es gibt noch keine Judikatur. Hier dennoch einige Antworten.

Wien. Die Bedrohung durch die Grippe ist größer – die Angst vor dem Coronavirus geht dennoch um. Auch in Unternehmen. Und das nicht ohne Grund: In Bayern etwa bleibt der Firmensitz des Autozulieferers Webasto bis auf Weiteres geschlossen, weil eine Mitarbeiterin aus China das Virus eingeschleppt hat. Kein Wunder also, dass sich jetzt viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sorgen machen. Aber wie kann man mit dem Risiko umgehen, und welche arbeitsrechtlichen Regeln gelten dafür überhaupt?