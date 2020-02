Genitalverstümmelung bei Mädchen verursacht Milliardenkosten

Mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen leben aktuellen Schätzungen nach mit verstümmelten Genitalien. Damit würden nicht nur Menschenrechte verletzt, "es ist auch ein volkswirtschaftlicher Schaden“, sagt WHO-Direktor Ian Askew.

Mindestens 200 Millionen Frauen und Mädchen sind Opfer weiblicher Genitalverstümmelung. "Pro Jahr laufen weitere drei Millionen Mädchen und Frauen Gefahr, Opfer dieser massiven Menschenrechtsverletzung zu werden", wie die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (ADA) anlässlich des Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, heute, 6. Februar, mitteilt.

Für den Geschäftsführer der Austrian Development Agency, Martin Ledolter, braucht es "vor allem Eines, um weibliche Genitalverstümmelung ein für alle Mal auszurotten: Aufklärung, Zeit - und die vereinten Kräfte aller Mitglieder der Gesellschaft". In den vergangenen Jahren wäre ein leichter Rückgang von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genitale Mutilation/FGM) verzeichnet worden. Dennoch sei "jedes Mädchen, das Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung wird, ein Mädchen zu viel", meinte Ledolter in einer Aussendung: "Wir haben im Kampf gegen FGM keine Zeit zu verlieren!"

Kosten von bis zu 30 Prozent des Gesundheitsbudgets

Darüber hinaus stellen Komplikationen durch die Genitalverstümmelung bei Mädchen eine schwere Belastung für die Gesundheitsbudgets der Länder dar, wo diese Praxis verbreitet ist. Jedes Jahr müssten dafür 1,4 Milliarden Dollar (knapp 1,3 Milliarden Euro) aufgebracht werden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf anlässlich des Tages für "Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung" mit.

In einigen Ländern mache das 30 Prozent des Gesundheitsbudgets aus, rechnete die WHO vor. Die Praxis ist in Ländern in Afrika, im Nahen Osten und etwa in Indonesien in Asien verbreitet. In Ländern wie Somalia, Guinea und Dschibuti werden nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF mehr als 90 Prozent der Mädchen beschnitten. Dabei werden den meisten im Alter von vier oder fünf Jahren die äußeren Geschlechtsorgane teilweise oder vollständig entfernt.

„Körperliche und geistige Gesundheit schwer beeinträchtigt"

"Genitalverstümmelung ist nicht nur eine katastrophale Verletzung der Menschenrechte, die die körperliche und geistige Gesundheit von Millionen Mädchen und Frauen schwer beeinträchtigt", sagte der zuständige WHO-Direktor Ian Askew. "Es ist auch ein volkswirtschaftlicher Schaden." Es müsse mehr investiert werden, um die Praxis zu stoppen.

Betroffene Mädchen und Frauen erleben demnach lebensgefährliche Infektionen und Blutungen. Viele sterben bei dem oft unter unhygienischen Umständen durchgeführten Gewaltakt. Viele entwickelten zudem lebenslange chronische Probleme, hätten Schmerzen während der Menstruation, beim Urinieren und beim Geschlechtsverkehr sowie Komplikationen bei der Geburt.

Die Verstümmelung habe keinerlei gesundheitlichen Nutzen, betonte die WHO. Anders ist es bei der Beschneidung von Männern. Unter anderem ist dadurch die Übertragungsrate von HIV nach Angaben der WHO bei heterosexuellen Männern dadurch deutlich reduziert.

Am 22. Februar kommt das Thema Genitalverstümmelung mit der Welt-Uraufführung von "Wüstenblume" auf eine Musical-Bühne in St. Gallen in der Schweiz. Es geht um das Leben der Somalierin Waris Dirie (Jahrgang 1965). Sie wuchs als Nomadin auf, flüchtete vor einer Zwangsheirat, arbeitete als Dienstmädchen in London, wurde dort als Model entdeckt und startete in den 80er Jahren eine internationale Karriere. Sie ist selbst beschnitten worden und leidet nach eigenen Angaben bis heute an den Komplikationen. Dirie war von 1997 bis 2003 UNO-Botschafterin gegen die Beschneidung weiblicher Genitalien.

Auf einen Blick FGM ist in Österreich verboten. Die Praxis hat massive Folgen für die Betroffenen zufolge, wie die ADA in der Aussendung darlegt: Schmerzen beim Urinieren, qualvolle Menstruationsbeschwerden, Lebensgefahr beim Entbinden, hohes Infektionsrisiko und permanente Traumata. Frauen und Mädchen, deren Geschlechtsorgane teilweise oder zur Gänze unter oft katastrophalen hygienischen Bedingungen entfernt wurden, leiden ein Leben lang an den Folgen ihrer schweren Körperverletzung. Weibliche Genitalverstümmelung konzentriert sich weltweit auf rund 30 Länder, und dabei hauptsächlich auf den Westen, Osten und Nordosten Afrikas sowie den Mittleren Osten und Asien.

