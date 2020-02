Neue Gewalt in Nahost: Zwei Palästinenser getötet

In Jerusalem rast ein Autofahrer in eine Menschenmenge und verletzt 14 Menschen. Im Westjordanland wird ein 19-Jähriger von israelischen Soldaten erschossen.

Bei neuen Gewaltausbrüchen im Nahen Osten sind am Donnerstag mindestens zwei Palästinenser getötet und 15 Israelis verletzt worden. In der Stadt Jenin im besetzten Westjordanland wurde ein 19-jähriger Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. In Jerusalem raste ein Autofahrer in eine Menschenmenge und verletzte nach Angaben von Medizinern 14 Menschen.

Ein Polizeisprecher sagte, der Vorfall werde als Terroranschlag eingestuft. Der Täter sei auf der Flucht. Kurz nach dem Vorfall habe ein Mann am Eingang zur Altstadt von Jerusalem einen Grenzschützer angeschossen und leicht verletzt. Die Polizei eröffnete demnach das Feuer und erschoss den Angreifer.

Bei dem Vorfall in Ost-Jerusalem wurden Medizinern zufolge ein Soldat schwer und ein weiterer mittelschwer verletzt. Die übrigen zwölf Opfer hätten leichte Verletzungen davongetragen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte über den flüchtigen Täter, es werde nicht lange dauern, bis er gefasst sei. "Der Terrorismus wird uns nicht besiegen, wir werden siegen", erklärte Netanjahu.

Polizist stirbt bei Schusswechsel

Zu den Hintergründen des Vorfalls in Jenin gab es unterschiedliche Darstellungen. Palästinensern zufolge hatte der Getötete Steine auf die Soldaten geschleudert. Laut dem israelischen Militär soll dagegen eine Gruppe von Palästinensern Sprengsätze auf die Soldaten geworfen und auf sie geschossen haben. Ausgelöst worden sei die Gewalt, als Soldaten in Jenin anrückten, um das Haus eines Palästinensers zu zerstören. Dieser soll in die Tötung eines Siedlers 2018 verwickelt gewesen sein.

Am Donnerstag starb in Jenin ein weiterer Palästinenser bei einem Schusswechsel an einer Polizeiwache. Den Palästinenser-Behörden zufolge war der Getötete Polizist. Aus Israel gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Es blieb unklar, ob ein Zusammenhang zu den anderen Fällen bestand.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Gewalt im Nahen Osten wieder zugenommen. Palästinenser laufen Sturm gegen den jüngst von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Nahost-Friedensplan. Trumps Initiative kommt Netanjahu mit einer Reihe von Zusicherungen entgegen, die Israel seit Jahrzehnten fordert.

(Reuters)