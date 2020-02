Abgekartetes Spiel? In geheimer Abstimmung wählten CDU und AfD für Kemmerich.

Mit Unterstützung von AfD und CDU wurde FDP-Politiker Thomas Kemmerich am Mittwoch im deutschen Bundesland zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Kanzlerin fordert, dass der Vorgang rückgängig gemacht werde.

Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Thüringen mit den Stimmen der rechtspopulistischen AfD löste in Deutschland ein politisches Erdbeben aus. Kanzlerin Angela Merkel nannte die Wahl des 54-Jährigen am Donnerstag einen „unverzeihlichen Vorgang“, der rückgängig gemacht werden müsse. Sie stellte sich damit hinter die Neuwahlforderungen, die bereits am Mittwoch von CDU und CSU, von SPD, Grünen und der Linkspartei auf Bundesebene laut geworden waren.

Die Wahl habe mit einer "Grundüberzeugung" gebrochen, sagte Merkel bei einem Besuch in Südafrika, "sowohl von mir als auch der CDU", dass keine Mehrheit mit Hilfe der AfD gefunden werden dürfe. Sie sprach von einem "schlechten Tag für die Demokratie". Einem Tag, „der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat.“ Nämlich, dass keine Mehrheit mit Hilfe der AfD gefunden werden dürfe.

Im Erfurter Landtag hatte sich der FDP-Landeschef am Mittwoch überraschend im dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken, der an der Spitze einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung wiedergewählt werden wollte, durchgesetzt. Unterstützt wurde Kemmerich von CDU und AfD. Er erhielt so bei der Abstimmung eine Stimme mehr als Ramelow. Kemmerich, der die kleinste Fraktion im Landtag vertritt, wurde sofort vereidigt.

Graf Lambsdorff: „Schaden entstanden“

Die Spitzen der Großen Koalition im Bund wollen nun am Samstag bei einem kurzfristig anberaumten Treffen über die Lage nach der Ministerpräsidentenwahl beraten. "Auf Initiative der SPD soll am Samstag der Koalitionsausschuss tagen", teilte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Mittwochabend mit. Die SPD hatte die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten scharf kritisiert und von einem Dammbruch gesprochen.

Auch innerhalb der FDP wächst der Druck: "Ich rechne damit, dass Thomas Kemmerich sein Amt zurückgibt in nicht allzu ferner Zukunft und dass es dann Neuwahlen gibt", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, am Donnerstag im Deutschlandfunk. Der Bundesvorsitzende Christian Lindner werde noch im Laufe des Tages nach Erfurt fahren, "um mit den Parteifreunden zu reden".

Durch Kemmerichs Wahl mit Stimmen der rechten AfD sei "Schaden entstanden", sagte Lambsdorff. Parteichef Lindner habe klar gemacht, dass er eine "stillschweigende Koalition" von FDP, CDU und AfD in Thüringen nicht akzeptiere.

Kemmerich lehnt Neuwahlen ab

Dabei dürfte FDP-Bundeschef Lindner Kemmerich am Montag seinen Segen gegeben haben, berichtet das Digitalmagazin „Business Insider“. Bei einem Telefongespräch sei die Möglichkeit erörtert worden, dass Kemmerich im dritten Wahlgang tatsächlich gewählt würde, aber mit Stimmen der AfD. Dafür habe Lindner nach übereinstimmenden Aussagen aus dem engen Führungskreis der FDP grünes Licht gegeben.

Dennoch lehnte Kemmerich eine Neuwahl bis zuletzt ab. "Neuwahlen in dieser Situation würden nur zu einer Stärkung der Ränder weiter führen - das können Demokraten nicht wollen", sagte Kemmerich im ARD-"Morgenmagazin". Zugleich forderte er alle "demokratischen Parteien" im Erfurter Landtag auf, "die aufgepeitschte Lage" zu beruhigen.

Kemmerich betonte zugleich erneut, er wolle sich bei der Ausübung seines Amts nicht auf die AfD stützen. "Wir werden keine Regierungspolitik an der AfD ausrichten". Es werde mit dieser Partei "keinerlei Zusammenarbeit" geben. Die AfD habe "ihre Spielchen gemacht", sagte er mit Blick auf die Wahl vom Mittwoch.

(APA/AFP/Reuters)