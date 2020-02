Der „Domino Day“ kehrt ins Fernsehen zurück

Im Herbst werden die Dominosteine wieder live im Fernsehen fallen: RTL hat angekündigt, die Show „Domino Day“ wieder aufleben zu lassen. Vor zehn Jahren war sie der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen.

Nach mehr als zehn Jahren Pause kann man bald wieder live im Fernsehen zuschauen, wie Millionen Dominosteinchen fallen. „Der Domino Day ist wieder da. Im Herbst“, kündigte Privatsender RTL Donnerstagfrüh auf Twitter an. Produziert wird das Event von Endemol.

Der „Domino Day“ wurde von 1998 bis 2009 regelmäßig einmal im Jahr, meist Ende November, im Fernsehen ausgestrahlt. Das Ziel dabei war, so viele Dominosteine hintereinander wie möglich fallen zu lassen, um einen Rekord zu erzielen. 2009 waren es knapp 4,5 Millionen Stück.

2010 fiel die Show der Wirtschaftskrise zum Opfer und wurde danach nicht wieder aufgenommen. Die finanzielle Basis des aufwendigen Events war zusammengebrochen, insbesondere ausländische Sender und Sponsoren hatten ihre Unterstützung für das Projekt aufgekündigt. Der „Domino Day“ war in Holland produziert und in mehrere Länder übertragen worden. Auch in Österreich war die Sendung in ORF 1 zu sehen.

Die Show hatte zeitweise rund 50 Millionen Zuschauer. Dass sie eine popkulturelle Bedeutung hat, konnte man vergangene Woche auf FM4 erleben: Die Vienna Business School Floridsdorf baute nämlich für TOP FM4 eine Dominobahn, der Radiosender widmete den fallenden Steinen eine eigene Sendung mit Duscher & Gratzer. Auf der Vienna Business School Floridsdorf hat der „Domino Day“ nämlich Kultstatus: Alle zwei Jahre veranstaltet die Schule ihren eigenen „Domino Day“.

