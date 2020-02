Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus steigt derzeit schnell: China hat innerhalb eines Tages 73 neue Todesfälle gemeldet, insgesamt sind es nun 563 (mehr dazu). In Österreich gibt es nach wie vor keine bestätigte Infektion. Niederösterreich meldete am Vormittag drei neue Verdachtsfälle, gleichzeitig brachten zwei Tests in Kärnten negative Ergebnisse. Am Flughafen Wien wird es bei jenen pro Woche drei Flugzeugen der Air China, die aus Peking ankommen, ab sofort bereits in der Maschine Körpertemperaturkontrollen geben. „Es gibt absolut keinen Grund zur Panik", betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober (mehr dazu).

Falls Sie dennoch einen Anflug von Panik verspüren und zum Beispiel nur noch mit Gesichtsmaske arbeiten wollen: Christine Kary beantwortet arbeitsrechtliche Fragen rund um das Thema Coronavirus. Mehr dazu [premium]

Das Wichtigste im Überblick

Politisches Beben in Deutschland. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD als "unverzeihlichen Vorgang" kritisiert. Die Spitzen der Großen Koalition im Bund wollen am Samstag bei einem kurzfristig anberaumten Treffen über die Lage beraten. Mehr dazu

Freispruch mit Schönheitsfehler. US-Präsident Donald Trump ist im Impeachment-Verfahren freigesprochen worden. Das politische Drama ist damit aber keineswegs vorbei, analysiert unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Deeskalation im Handelsstreit. China senkt die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Das bin doch ich! Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden treffen, der uns verblüffend ähnlich sieht, war dank Internet und Reisen wohl noch nie so groß wie heute. Duygu Özkan und Eva Winroither sind der Frage nachgegangen, wie viele Doppelgänger wir da draußen haben. Mehr dazu [premium]

„Lieber politisch unkorrekt“. Alexander Nitzberg erhält den Staatspreis für Übersetzung. Mit Anne-Catherine Simon und Eduard Steiner sprach er über Granaten im Hirn, das N-Wort in „Meister und Margarita“ und darüber, warum heutige Tschechow-Aufführungen ihn an Mangas erinnern. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Ärztemangel. Die Zahl der unbesetzten Ärzte-Kassenstellen steigt, vor allem bei den Hausärzten. Sozialversicherungen und Gesundheitskasse müssen reagieren, fordert Martin Stuhlpfarrer in seiner Glosse. Mehr dazu