Anfechtungen nach Gemeinderatswahl in Niederösterreich

Unter anderem Anfechtungen aus Bruck a.d. Leitha und Korneuburg liegen vor. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem eine Causa in Ebreichsdorf: Ausgefüllte Stimmzettel wurden auf der Rathaustoilette gefunden.

Nach den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen vom 26. Jänner sind bei der Landeswahlbehörde erste Anfechtungen eingelangt. Primärer Grund ist die Bewertung von Stimmzetteln, hieß es am Donnerstag auf Anfrage.

Anfechtungen liegen demnach aus Bruck a.d. Leitha durch die Unabhängige Brucker Bürgerliste (UBBL), aus Korneuburg seitens der NEOS, aus Lanzendorf (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Zeiselmauer-Wolfpassing (Bezirk Tulln) jeweils von den Grünen sowie - von einer Privatperson - aus Traisen (Bezirk Lilienfeld) vor. Laut "NÖN" steht zudem im Raum, dass die Liste PROLAA den Urnengang in Laa a.d. Thaya (Bezirk Mistelbach) anzufechten gedenkt. Der "Kurier" berichtete, dass die Grünen in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) eine erneute Auszählung der Stimmen durch die Landeswahlbehörde wollen.

Stimmzettel auf Rathaustoilette

Im Zusammenhang mit nach der Gemeinderatswahl mutmaßlich auf der Rathaustoilette in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) mehrerer gefundener ausgefüllter amtlicher Stimmzettel hat die Staatsanwaltschaft (StA) Wiener Neustadt mit der Prüfung der strafrechtlichen Relevanz begonnen. Nachgegangen werde dem Anfangsverdacht der Fälschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung, sagte Behördensprecher Markus Bauer.

Die Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft sind nach Angaben des Sprechers vom Donnerstag vorerst gegen "unbekannte Verdächtige" gerichtet. In Paragraf 266 Absatz 2 des Strafgesetzbuches ist für die Fälschung des Ergebnisses "einer Wahl oder Volksabstimmung" eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen.

Bekannt wurde die Causa zu Beginn der Vorwoche. Eine Kandidatin einer Bürgerliste soll am 27. Jänner - dem Tag nach der Kommunalwahl - im Mistkübel einer Toilette im Rathaus 14 ausgefüllte amtliche Stimmzettel entdeckt haben. Tätig wurde die Staatsanwaltschaft, nachdem Sachverhaltsdarstellungen der Gemeindewahlbehörde und der Bürgerliste eingelangt waren.

Vorwürfe in Amstetten aufrecht

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat in Amstetten verpasst hat, hält Vorwürfe gegen die Stadt-ÖVP aufrecht. Seitens der Volkspartei sei man anscheinend bereit, alles zu unternehmen, um einen Kritiker "mundtot" zu machen, betonte er am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme.

Dem Schreiben beigefügt waren Screenshots von Posts bzw. Messenger-Nachrichten, die von einem ÖVP-Gemeinderat stammen sollen. Thema der Mitteilungen ist unter anderem die Herangehensweise an einen Facebook-Eintrag. Namen seien aus rechtlichen Gründen "vorläufig" geschwärzt worden, so Wahl. Es gebe noch mehr Beweise, "aber die gesendeten belegen ganz klar, dass es stimmt, dass gepostet wurde und auch, dass wir aus dem nicht-öffentlichen Teil (von Sitzungen des Gemeinderates, Anm.) Infos erhielten."