Österreichische Wissenschaftler haben die Quanten-Verschlüsselung programmiert.

„Ein Prototyp steht bei uns. Und er funktioniert“, sagt Helmut Leopold, Leiter des „Center for Digital Safety and Security“ des „Austrian Institute of Technology“ (AIT) in Wien. Es ist ein besonderer Computer, bei dem jetzt schon eine Verschlüsselungsmethode möglich ist, die auch in Jahrzehnten nicht knackbar sein soll – auch nicht von Quanten-Computern.