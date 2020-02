Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Während in der heimischen Politik semesterferienbedingt relative Ruhe herrscht, gehen in Deutschland nach der überraschenden Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens die Wogen hoch. Nur 24 Stunden nach seiner Wahl kündigte der FDP-Politiker heute seinen Rückzug und einen Antrag auf Auflösung des Landtags an. "Der Rücktritt ist unumgänglich“, so Kemmerich, er wolle damit "den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen". Auch FDP-Bundeschef Christian Linder reagierte auf die Kritik an der Wahl: Er will im Parteivorstand am Freitag die Vertrauensfrage stellen. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Ministerium „aus dem Schneider“. Das Finanzministerium hätte Peter Sidlo als Finanzvorstand der teilstaatlichen Casinos nicht abberufen müssen. Zu diesem Grund kommt ein Gutachten der Finanzprokuratur, das Hanna Kordik vorliegt. Die sofortige Abberufung Sidlos durch das Ministerium als Verwaltungsbehörde wäre demnach "unzulässig und mit rechtsstaatlichen Mindestanforderungen nicht in Einklang zu bringen" gewesen. Mehr dazu [premium]

„Digitaler Schnuller“. Knapp ein Drittel des österreichischen Nachwuchses ist schon vor der Geburt online zu finde. Und 72 Prozent der bis 6-Jährigen nutzen digitale Medien, wie eine aktuelle Untersuchung ergab. Mehr dazu

Debatte über Justiz. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hat nach seiner Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu einem Runden Tisch geladen. Die Opposition kritisiert das als Einmischung in die Agenden von Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Mehr dazu

Was Reisende wissen müssen. Am Flughafen Wien wird Passagieren von Direktflügen aus China seit heute die Körpertemperatur gemessen. Wie genau das funktioniert, was mit Passagieren mit Symptomen passiert und worauf bei Chinareisen geachtet werden sollte beantwortet Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

„Hässliche Entlein“. Die Finanzbranche oder auch der Energiesektor gelten seit einigen Jahren bei (vor allem europäischen) Anlegern als verpönt. Doch das könnte sich demnächst ändern, analysiert Raja Korinek. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

„Es war die schwierigste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“ Mitt Romney stimmte als einziger Republikaner für die Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump.

Worüber heute diskutiert wird

Causa Höbelt. Der Strafverteidiger Peter Fitl studierte bei Historiker Lothar Höbelt. In seinem Gastkommentar übt er heftige Kritik am Umgang der Uni Wien mit den Protesten gegen Höbelt: „Wenn ein Professor auf universitärem Boden Ansichten vertritt, die den Tugendwächtern der politischen Korrektheit missfallen mögen, aber lege artis begründet sind, hat sich die Universität als Anstalt der Kritik daran zu enthalten und die ungehinderte Abhaltung seiner Lehrveranstaltungen zu ermöglichen.“ Mehr dazu

Tipp für den Abend

Hüttenhorror. Das österreichische Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala hat mit „Ich seh Ich seh“ für internationale Aufmerksamkeit gesorgt, nun legt es mit „The Lodge“ seine erste englischsprachige Arbeit vor. Ein ausgesucht unbehagliches Horror-Kammerspiel, lobt Filmkritiker Andrey Arnold. Mehr dazu

Bild des Tages

APA/DANIEL ZUPANC

Sie sehen aus wie kleine türkisblaue Drachen und werden aufgrund ihrer auffälligen Färbung oft als "Juwel des Dschungels" bezeichnet: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es nun erstmals Blaue Baumwarane.

