Tintenfische sparen sich den Hunger für die Leibspeise auf

Der Sepia-Tintenfisch ist erstaunlich schlau: Er lernt schnell, was er künftig zu fangen kriegt – und passt seinen Speiseplan flexibel an.

Auch Tiere haben ihr Lieblingsgericht. Wenn man einem kleinen Tintenfisch eine Krabbe und eine Garnele vorsetzt, schnappt er sich immer zuerst die Garnele. Gut zu wissen, dachte sich ein französisch-englisches Forscherteam um Nicola Clayton von der Uni Cambridge – und testete die kognitiven Fähigkeiten der Kopffüßer (Biology Letters, 4.2.). Die Biologen versorgten 29 junge Sepien, isoliert in Mini-Aquarien, jeden Morgen mit kleinen Krabben. Vor dem Abend wurden nicht gefressene Krabben entsorgt.

In einem zweiten Schritt bekam ein Teil zusätzlich jeden Abend eine Garnele. Siehe da: Die Tiere aßen tagsüber deutlich weniger Krabben. Sie sparten sich den Hunger für ihr Leibgericht auf. Eine zweite Gruppe konnte sich nicht so sicher sein: An manchen Abenden gab es das Festmahl, an anderen nicht, nach Zufall. Sie gingen auf Nummer sicher und schlugen sich weiter den Bauch tagsüber mit Krabben voll.

Noch erstaunlicher verlief ein zweites Experiment mit älteren Tieren. Hier änderte sich das Menü nach einer Regel: An ungeraden Tagen gab es abends Garnelen, an geraden nicht. Auch dieses zeitliche Muster durchschauten die Sepien schnell und variierten den Konsum von Krabben. Ihr Sättigungsgrad spielte offenbar keine Rolle: Obwohl sie am Vorabend geschlemmt hatten, aßen sie an geraden Tagen morgens mehr, weil sie wussten, dass sie am Abend darben würden. Das Fazit: Tintenfische erinnern sich, lernen komplexe Muster und können auf Basis von Erwartungen flexible Entscheidungen treffen. Ganz schön schlau. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2020)