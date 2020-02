Britische Luftfahrt will grün werden

(c) Wright Electric

Elektrische Flugzeuge, höhere Effizienz und Biosprit sollen das scheinbar Unmögliche möglich machen. Doch Kritiker warnen vor Hirngespinsten.

London. Die Zeiten, in denen kleine Buben sehnsuchtsvoll den Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel folgten und davon träumten, einst als Piloten die Welt zu entdecken, sind wohl endgültig vorbei. Das ist vielleicht schade, aber wohl gut so, denn der Flugverkehr steht als einer der größten Umweltsünder auf dem Pranger. Doch nun soll alles anders werden: Schon 2023 wollen der Triebwerkhersteller Wright Electric und die Billigfluglinie EasyJet erste Testflüge mit einem batteriebetriebenen Personenflugzeug mit einer Kapazität von 186 Sitzen aufnehmen. „Das ist ein weiterer entscheidender Schritt vorwärts“, erklärte Airline-Chef Johan Lundgren.