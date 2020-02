Die starken Frauen im ÖSV-Adlerhorst

(c) APA/AFP/NTB Scanpix/GEIR OLSEN

Chiara Hölzl und Co. wollen Bühne Heimweltcup nutzen.

Hinzenbach. Acht Siege, zwanzig Podestplätze durch vier verschiedene Athletinnen und die überlegene Führung im Nationencup: Die ÖSV-Skispringerinnen aus dem Team von Cheftrainer Harald Rodlauer kommen angesichts der jüngsten Vorstellungen auf der Weltcup-Bühne voller Euphorie zu den zwei Heimbewerben am Wochenende (14.15 bzw. 14.30 Uhr, jeweils live ORF1) nach Hinzenbach. „Für mich ist das kein Druck, das wird ein cooles Wochenende“, erklärt Chiara Hölzl, die die ÖSV-Gruppe in Oberösterreich als Weltcupspitzenreiterin anführt.

Die 22-Jährige sprang in diesem Winter aus dem Schatten von Daniela Iraschko-Stolz zu ihrem ersten Sieg, inzwischen hält sie bei vier. „Ich genieße das jetzt einfach und alles, was jetzt noch folgt, ist für mich eine Zugabe“, betont die Salzburgerin, nicht primär an die große Kristallkugel zu denken. „Mein Ziel ist es, aus jedem Wettkampf wieder zu lernen.“ Ein Erfolgsgeheimnis für die momentane Stärke der Österreicherinnen vermutet sie im großen Teamgeist. „Es macht schon viel aus, dass wir es uns gegenseitig gönnen“, sagt Hölzl. Die WM- und Olympia-freie Saison ist für sie eine wichtige Lernphase. „Wenn es wirklich dann einmal bei einem Großereignis ist, dass ich da genauso eine coole Socke bleiben und es durchziehen kann.“

Mit Stefan Kraft, der aktuell den zweiten Gesamtsieg jagt, tauscht sich Hölzl am Stützpunkt Rif regelmäßig aus. „Wir können uns sehr viel von ihnen abschauen, aber ich denke, auch umgekehrt sie von uns.“ Die Herren gastieren am Wochenende in Willingen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2020)