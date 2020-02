Gerechtigkeit für die Palatschinke

Crêpes sind etwas Wunderbares – nicht nur am französischen Crêpefeiertag. Aber!

Franzosen halten die österreichischen Palatschinken ja tendenziell für inferior. Das fängt schon beim Namen an: Palatschinke klingt einfach weniger chic als la Crêpe – wenngleich der bretonische Begriff krampouezhenn Zweifel aufwirft, ob es sich hier um etwas Essbares handelt. Während Palatschinken zur Wurst gerollt werden, wird die Crêpe meistens vornehm gefaltet. Sogar, wenn Palatschinken superextradünn sind, können sie mit ihren bretonischen Pendants nicht mithalten. Die sind immer dünner. Doch auch wenn die Franzosen in puncto Eleganz definitiv vorn sind: Palatschinken haben diese Geringschätzung nicht verdient!

Nicht falsch verstehen: Ich liebe Crêpes. Das muss ich auch fast, denn das Rezept, das der Monsieur von seiner Maman gelernt hat, kann man aus irgendeinem Grund nicht halbieren, sondern höchstens verdoppeln. Wie zuletzt am französischen Crêpefeiertag: La Chandeleur, das Äquivalent zu Mariä Lichtmess am 2. Februar – ein christlicher Feiertag, den die sonst so laizistischen Franzosen überdurchschnittlich ernst nehmen. Immerhin verschafft er ihnen einen Grund, um Unmengen an (mehr oder weniger golden leuchtenden) Crêpes zu verspeisen. Sie sollen das Licht der Welt symbolisieren.

In Wirklichkeit wären beim güldenen Leuchten die Palatschinken vorn. Was nicht ihr einziger Vorteil ist. Sie sind knusprig – zumindest wenn man sie im Stehen direkt aus der Pfanne isst (Marmelade wird überbewertet). Sie wecken Kindheitserinnerungen. Und das ultimative Pro-Palatschinken-Argument: die Frittatensuppe! Um die fallen die Franzosen – die ihren Crêpeteig gern mit Zucker und Rum parfümieren – nämlich um.

Einen Namen hätte die Suppe aber, wie ich unlängst im Wien-Blog meiner Freundin Amélie gelesen habe: Consommé Célestine. Vielleicht sollte man die Frittatensuppe einfach umbenennen. Wegen der Eleganz wär's.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2020)