Finnland will gleiche Karenzzeit für Väter und Mütter durchsetzen

Finnlands Premierministerin Sanna Marin will die Gleichberechtigung von Mann und Frau vorantreiben.

Mit einer Reform der Familienpolitik will die neue finnische Premierministerin Sanna Marin die Gleichstellung von Mann und Frau vorantreiben. Teil davon ist ein nicht-übertragbarer Karenzanspruch für beide Elternteile.

Die jüngste Premierministerin der Welt macht wieder Schlagzeilen. Diesmal nicht mit ihrem Alter, sondern mit ihrem Regierungsprogramm. Sie plant nämlich eine groß angelegte Reform der Familienpolitik. Viele Väter würden in Finnland immer noch zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen, erklärte die Regierungschefin Sanna Marin. Das müsse sich nun ändern - auch im Sinne der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

Sozialministerin Aino-Kaisa Pekonen zeigt sich überzeugt: "Die Reform wird eine große Veränderung der grundlegenden Einstellungen mit sich bringen, da sie die Gleichberechtigung zwischen den Eltern verbessern und das Leben von Familien erleichtern wird".

Teil der Reform ist eine Aufstockung der Karenzzeit, inklusive nicht-übertragbaren Karenzanspruch. Das per se ist nichts neues in Finnland: Auch bisher sind Eltern um einen Teil der Karenzzeit umgefallen, wenn einer der beiden sie nicht in Anspruch nahm: 4,2 Monate standen alleine der Mutter zu, 2,2 dem Vater. Weitere sechs Monate konnten von den Eltern selbst aufgeteilt werden.

Geschlechtsneutrale Formulierung

Der neue Plan der Regierung beginnt damit, dass im Konzept nichts mehr von Müttern und Vätern steht, sondern geschlechtsneutral formuliert wird. Jeder Elternteil erhält laut „BBC"-Bericht 6,6 Monate (164 Tage bei einer Sechs-Tage-Woche) Karenz bei vollem Lohnausgleich. 69 Tage davon - also nicht ganz drei Monate - können übertragen werden, der Rest nicht. Für Schwangere gibt es zusätzlich ein weiteres Monat. Alleinerziehende sollen alle 328 Tage für sich beanspruchen können.

Die Umsetzung des Reformpakets wird nach bisherigen Schätzungen bis zu 100 Millionen Euro kosten.

Im „Gender Equality Index“ der EU schneiden skandinavische Länder überdurchschnittlich ab, was unter anderem an der progressiven Familienpolitik liegt. Der nicht-übertragbare Karenzanspruch für Väter hat im Norden Europas übrigens mittlerweile schon fast Tradition - erstmals wurde er 1993 in Norwegen eingeführt.

>>> Bericht auf "BBC"

(sk)