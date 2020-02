Bolsonaros Angriff auf die Indigenen

(c) REUTERS (Adriano Machado)

Der Präsident hat eine Gesetzesinitiative gestartet, damit die Schutzgebiete für die indigenen Völker künftig wirtschaftlich ausgebeutet werden können.

Brasília. Seit Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sein Amt angetreten hat, hat die Abholzung des Amazonas-Regenwalds beispiellose Ausmaße angenommen. Nun nimmt sich der mächtige Rechtspopulist ein weiteres Thema vor: die Schutzgebiete für die indigene Bevölkerung des Landes.

Bolsonaro hat nun eine Gesetzesinitiative zur wirtschaftlichen Ausbeutung indigener Gebiete gestartet. Damit soll Artikel 231 der Verfassung von 1988 genauer definiert werden. Das heißt konkret: Künftig soll die wissenschaftliche Erforschung, der Abbau von Rohstoffen sowie die Erzeugung von Energie in den Reservaten erlaubt sein. Dies könnte der seit Langem erwartete Schritt bis hin zur Auflösung der indigenen Gebiete sein, befürchten Bolsonaros Kritiker.

Die von Indigenen bewohnten Gebiete in Brasilien, die rund 13 Prozent des Staatsgebiets ausmachen, sind bisher geschützt. Nur den dort lebenden Völkern ist es gestattet, das Gebiet wirtschaftlich zu nutzen. Es kommt jedoch immer wieder zu Gebietsverletzungen durch Farmer, die dort ihr Vieh grasen lassen, sowie durch illegale Goldsucher und Jäger. Nach Bolsonaros Willen sollen dort demnächst Goldförderung, Bergbau und die Gewinnung von Öl und Gas ebenso möglich sein wie die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft. Es geht um Milliardengewinne – und aus Sicht der Befürworter um Brasiliens Sprung in die Oberliga der Wirtschaftsmächte.

„Brasilianer wie wir“

Bereits im Wahlkampf 2018 hatte Bolsonaro, der sowohl von Farmern als auch von den Goldgräber-Vereinigungen unterstützt wird, die Öffnung der Gebiete angekündigt. Keinen Zentimeter Boden werde er den Indigenen mehr geben, versprach der Ex-Militär damals. Am Mittwoch bezeichnete er die Indigenen anlässlich der Verkündung der Gesetzesinitiative in Brasília als „Menschen wie wir, Brasilianer wie wir“. Sie würden an den Gewinnen aus der Ausbeutung beteiligt werden.

Bolsonaros Kabinettschef Onyx Lorenzoni bezeichnete die Gesetzesinitiative unterdessen als „zweites goldenes Gesetz“ – in Anspielung auf das „Goldene Gesetz“ von 1888, das die Sklaverei in Brasilien zumindest theoretisch beendete. „Ab jetzt haben die indigenen Völker die Freiheit zu entscheiden.“

Der Direktor des katholischen Indigenen-Missionsrats, Antonio Eduardo Oliveira, kündigte Widerstand an. Unklar ist auch, wie der Kongress Bolsonaros Pläne aufnehmen wird. Eine Umfrage hatte 2019 ergeben, dass 86 Prozent der Bevölkerung gegen die Ausbeutung der Indigenen-Gebiete sind.

Am Montag hatte Bolsonaro eine weitere umstrittene Entscheidung getroffen: Der Anthropologe Ricardo Lopes Dias ist neuer Leiter der Abteilung für unkontaktierte Völker in der Indigenen-Behörde Funai. Dias war aktives Mitglied in einer evangelikalen Missionsbewegung, der vorgeworfen wird, ihre Evangelisierungsarbeit auch gegen den Willen der Betroffenen voranzutreiben. (APA/KAP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2020)