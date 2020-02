China investiert deutlich weniger in Europa

Im ersten Halbjahr 2019 gab es kaum Zukäufe chinesischer Investoren, im zweiten Halbjahr zogen sie an. In Europa wächst das Misstrauen gegenüber chinesischen Firmenkäufen. Deutschland plant strengere Regeln.

Stuttgart/Berlin/Wien. Chinas Unternehmen fuhren ihre Firmenkäufe und -beteiligungen in Europa voriges Jahr zurück: Investoren aus der Volksrepublik gaben 2019 gut 17 Mrd. Dollar (15,5 Mrd. Euro) für Zukäufe und Beteiligungen an Unternehmen in Europa aus. Das war, verglichen mit 2018, ein Rückgang um 45 Prozent, wie die Daten der Beratungsgesellschaft EY zeigen. In der ersten Jahreshälfte gab es nur wenige Transaktionen, im zweiten Halbjahr zogen sie stark an.

Der europaweit größte chinesische Firmenkauf war die Übernahme der britischen Brauereigruppe Greene King für 5,5 Mrd. Dollar durch eine Immobilien- und Investmentfirma des Hongkonger Multimilliardärs Li Ka-shing. An zweiter Stelle kam die Fünf-Prozent-Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Beijing Automotive an Daimler für knapp 2,9 Mrd. Dollar. Auch eine größere Transaktion mit Österreich-Bezug gab es im vergangenen Jahr: Der Atomic-Mutterkonzern Amer wurde von einem chinesischen Konsortium rund um den Sportartikelhersteller Anta übernommen. Einige größere Unternehmen mit Sitz in Österreich haben seit einigen Jahren Eigentümer aus China. Im März 2018 übernahm der chinesische Investor Fosun den Vorarlberger Wäschekonzern Wolford.

China will aufholen

Ein weiteres prominentes Beispiel ist der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC, der seit 2009 mehrheitlich der staatlichen Aviation Industry Corporation of China (Avic) gehört. Zwei Jahre nach dem FACC-Deal ging der steirische Motorenhersteller ATB aus der ehemaligen A-Tec-Gruppe ebenfalls an Chinesen. Das Industrieunternehmen Wolong machte für ATB rund 100 Mio. Euro locker. Ein Jahr später verschwand für eine gute Milliarde Euro der Mobilfunker Orange vom österreichischen Markt, als der hinter dem Konkurrenten „Drei“ stehende Hongkonger Mischkonzern Hutchison zugriff. Auch die 2017 erfolgte 95 Millionen Euro schwere Übernahme von Tele2 Österreich geht auf das Konto von Hutchison/„Drei“.

In Deutschland nahm die Zahl der Übernahmen und Beteiligungen durch Chinesen 2019 von 35 auf 39 zu. Abgesehen von Daimler handelte es sich allerdings großteils um relativ kleine Transaktionen, weshalb die Investitionen von 10,6 auf 4,6 Mrd. Dollar sanken.

Die Beobachtungen der China-Fachleute bei EY decken sich mit dem Global China Investment Tracker des American Enterprise Institute, einer konservativen US-Denkfabrik, die chinesische Investitionen weltweit analysiert. Die Zahlen stehen vor dem Hintergrund wachsenden Misstrauens gegen chinesische Firmenkäufe in Europa, nicht zuletzt wegen des Ziels der Pekinger Führung, den Westen und Japan in sämtlichen Schlüsselbranchen technologisch zu überflügeln. So hatte die deutsche Regierung bereits 2018 ihre Veto-Möglichkeiten gegen Firmenkäufe ausländischer Investoren ausgeweitet

510 Mio. Euro in Österreich

Laut dem Global China Investment Tracker beliefen sich chinesische Investments in Österreich im Zeitraum 2005 bis 2019 auf 510 Millionen Dollar. In Deutschland waren es 47,4 Milliarden Dollar, in Italien 25,5 Mrd. Dollar und in Griechenland 10,5 Mrd. Dollar. Der deutsche Wirtschaftsminister, Peter Altmaier, will nun die Investitionsprüfung für ausländische Investments verschärfen. (APA/DPA)

